В Офисе президента назвали кандидата на должность министра юстиции
- Ирина Мудра сообщила, что остается на должности заместителя руководителя Офиса президента.
- Депутат Денис Маслов является кандидатом на должность министра юстиции и возглавит Минюст в случае поддержки Верховной Радой.
Кандидатом на должность министра юстиции является народный депутат Денис Маслов. Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра останется на своей должности.
Об этом Мудра написала в Facebook в субботу, 10 января.
Денис Маслов – кандидат на должность министра юстиции
Она рассказала о разговоре с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и кандидатом на должность главы Минюста Денисом Масловым.
— Я остаюсь на должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Именно в этой роли я продолжу работать дальше и добиваться справедливости для Украины и украинцев на международном треке, — отметила Мудрая.
Она добавила, что планирует сосредоточиться на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине и на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения РФ к ответственности за вооруженную агрессию.
Мудрая сказала, что кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Минюст.
— Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства, — написала она.
Что известно о коррупции в Энергоатоме
10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. Среди прочих к ней имеют отношение глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.
19 ноября Галущенко был уволен с должности 323 голосами.
Исполнение обязанностей министра юстиции Украины было временно возложено на заместителя главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Фото: Денис Маслов