Кандидатом на должность министра юстиции является народный депутат Денис Маслов. Заместитель руководителя ОП Ирина Мудра останется на своей должности.

Об этом Мудра написала в Facebook в субботу, 10 января.

Денис Маслов – кандидат на должность министра юстиции

Она рассказала о разговоре с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и кандидатом на должность главы Минюста Денисом Масловым.

— Я остаюсь на должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Именно в этой роли я продолжу работать дальше и добиваться справедливости для Украины и украинцев на международном треке, — отметила Мудрая.

Она добавила, что планирует сосредоточиться на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине и на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения РФ к ответственности за вооруженную агрессию.

Мудрая сказала, что кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Минюст.

— Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства, — написала она.

Что известно о коррупции в Энергоатоме

10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. Среди прочих к ней имеют отношение глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

19 ноября Галущенко был уволен с должности 323 голосами.

Исполнение обязанностей министра юстиции Украины было временно возложено на заместителя главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Фото: Денис Маслов