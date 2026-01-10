Кандидатом на посаду міністра юстиції є народний депутат Денис Маслов. Заступниця керівника ОП Ірина Мудра залишиться на своїй посаді.

Про це Мудра написала у Facebook у суботу, 10 січня.

Денис Маслов – кандидат на посаду міністра юстиції

Вона розповіла про розмову з керівником Офісу президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду очільника Мін’юсту Денисом Масловим.

– Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку, – зазначила Мудра.

Вона додала, що планує зосередитися на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні та на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення РФ до відповідальності за збройну агресію.

Мудра сказала, що кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Мін’юст.

– Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави, – написала вона.

