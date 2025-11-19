Верховная Рада проголосовала за отставку Германа Галущенко с поста министра юстиции. За это проголосовали 323 депутата.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сразу подписал постановление об увольнении.

Отставка Галущенко: что предшествовало

Напомним, 12 ноября, когда Германа Галущенко отстранили от должности, последний согласился с необходимостью отстранения, которое он назвал “политическим решением”.

Сейчас смотрят

– Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий, – комментировал ситуацию Галущенко.

В то же время он пообещал “защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию”, однако никаких деталей не сообщил.

Ранее пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук анонсировала, что заявление Германа Галущенко об отставке будут рассматривать на заседании ВР 18 ноября. Однако в этот день в парламенте заблокировали трибуну, поэтому кадровые вопросы рассмотреть не смогли.

Как НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Энергоатоме

10 ноября 2025 года НАБУ и САП рассказали о масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в сфере энергетики. Особое внимание правоохранители уделили Энергоатому, где, по их данным, действовала организованная схема влияния на стратегические государственные предприятия.

Дело получило название Мидас, подозрения были объявлены семи лицам.

В деле фигурировали высокопоставленные чиновники, среди которых уже экс-министр юстиции Герман Галущенко.

Напомним, вчера, 18 ноября, Верховная Рада не смогла проголосовать за увольнение Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук из-за блокирования трибуны.

А сегодня , 19 ноября, парламент поддержал решение о вызове премьер-министра Юлии Свириденко и двух членов правительства на срочный отчет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.