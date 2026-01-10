Укрзалізниця развернула первые вагоны несокрушимости в Киевской области, чтобы поддержать жителей региона в условиях отключения электроэнергии, вызванного атаками на энергетическую инфраструктуру.

Вагоны несокрушимости на Киевщине от Укрзалізниці

— Первые 7 вагонов несокрушимости уже оперативно развернуты в обесточенной Киевской области: 3 — в Броварах, 2 — в Борисполе и 2 — в Василькове (станция Васильков-Центр), — сообщила Укрзалізниця в Telegram в субботу, 10 января.

Каждый из вагонов может одновременно принять около 40 посетителей в комфортных условиях.

Внутри люди могут согреться, подзарядить свои устройства, воспользоваться интернетом через Starlink и выпить бесплатный горячий чай.

Для детей в вагонах предусмотрены развлечения и досуг: доступны мультфильмы, игрушки, раскраски, книги и настольные игры.

Для пассажиров, которые приезжают с домашними животными, команда Укрзалізниці подготовила вкусности в специальном купе, дружественном к питомцам.

Проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и разворачивается в Киевской области при поддержке Киевской областной военной администрации.

В Укрзализныце выразили благодарность фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork и Hachiko Foundation.

Напомним, вечером 10 января Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Киеве после массированной атаки в ночь на 9 января.

По данным ведомства, столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.

— В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам, — сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини.

Фото: Укрзалізниця