Укрзалізниця оборудовала в Киевской области вагоны несокрушимости
- Укрзализныця развернула 7 вагонов несокрушимости в обесточенной Киевской области: три в Броварах, два в Борисполе и два в Василькове.
- Каждый вагон может одновременно принять около 40 человек с доступом к теплу, зарядке гаджетов, интернету Starlink и горячему чаю.
Укрзалізниця развернула первые вагоны несокрушимости в Киевской области, чтобы поддержать жителей региона в условиях отключения электроэнергии, вызванного атаками на энергетическую инфраструктуру.
Вагоны несокрушимости на Киевщине от Укрзалізниці
— Первые 7 вагонов несокрушимости уже оперативно развернуты в обесточенной Киевской области: 3 — в Броварах, 2 — в Борисполе и 2 — в Василькове (станция Васильков-Центр), — сообщила Укрзалізниця в Telegram в субботу, 10 января.
Каждый из вагонов может одновременно принять около 40 посетителей в комфортных условиях.
Внутри люди могут согреться, подзарядить свои устройства, воспользоваться интернетом через Starlink и выпить бесплатный горячий чай.
Для детей в вагонах предусмотрены развлечения и досуг: доступны мультфильмы, игрушки, раскраски, книги и настольные игры.
Для пассажиров, которые приезжают с домашними животными, команда Укрзалізниці подготовила вкусности в специальном купе, дружественном к питомцам.
Проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и разворачивается в Киевской области при поддержке Киевской областной военной администрации.
В Укрзализныце выразили благодарность фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork и Hachiko Foundation.
Напомним, вечером 10 января Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Киеве после массированной атаки в ночь на 9 января.
По данным ведомства, столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.
— В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам, — сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини.
Фото: Укрзалізниця