Укрзалізниця облаштувала на Київщині вагони незламності
- Укрзалізниця розгорнула 7 вагонів незламності на знеструмленій Київщині: три у Броварах, два у Борисполі та два у Василькові.
- Кожен вагон може одночасно прийняти близько 40 людей із доступом до тепла, зарядки гаджетів, інтернету Starlink і гарячого чаю.
Укрзалізниця розгорнула перші вагони незламності на Київщині, щоб підтримати жителів регіону в умовах знеструмлення, спричиненого атаками по енергетичній інфраструктурі.
Вагони незламності на Київщині від Укрзалізниці
– Перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині: 3 – у Броварах, 2 – у Борисполі та 2 – у Василькові (станція Васильків-Центр), – повідомила Укрзалізниця у Telegram в суботу, 10 січня.
Кожен із вагонів може одночасно прийняти приблизно 40 відвідувачів у комфортних умовах.
Усередині люди можуть зігрітися, підзарядити свої пристрої, скористатися інтернетом через Starlink і випити безкоштовного гарячого чаю.
Для дітей у вагонах передбачено розваги та дозвілля: доступні мультфільми, іграшки, розмальовки, книжки та настільні ігри.
Для пасажирів, які приїжджають із домашніми тваринами, команда Укрзалізниці підготувала смаколики у спеціальному купе, дружньому до улюбленців.
Проєкт реалізовується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і розгортається на Київщині за підтримки Київської обласної військової адміністрації.
В Укрзалізниці висловили подяку фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.
Нагадаємо, увечері 10 січня Міненерго повідомило про відновлення електропостачання у Києві після масованої атаки у ніч на 9 січня.
За даними відомства, столиця поступово повертається до планових графіків відключень.
– У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків, – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафона Єдині новини.
Фото: Укрзалізниця