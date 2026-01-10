Укрзалізниця розгорнула перші вагони незламності на Київщині, щоб підтримати жителів регіону в умовах знеструмлення, спричиненого атаками по енергетичній інфраструктурі.

Вагони незламності на Київщині від Укрзалізниці

– Перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині: 3 – у Броварах, 2 – у Борисполі та 2 – у Василькові (станція Васильків-Центр), – повідомила Укрзалізниця у Telegram в суботу, 10 січня.

Кожен із вагонів може одночасно прийняти приблизно 40 відвідувачів у комфортних умовах.

Усередині люди можуть зігрітися, підзарядити свої пристрої, скористатися інтернетом через Starlink і випити безкоштовного гарячого чаю.

Для дітей у вагонах передбачено розваги та дозвілля: доступні мультфільми, іграшки, розмальовки, книжки та настільні ігри.

Для пасажирів, які приїжджають із домашніми тваринами, команда Укрзалізниці підготувала смаколики у спеціальному купе, дружньому до улюбленців.

Проєкт реалізовується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і розгортається на Київщині за підтримки Київської обласної військової адміністрації.

В Укрзалізниці висловили подяку фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Нагадаємо, увечері 10 січня Міненерго повідомило про відновлення електропостачання у Києві після масованої атаки у ніч на 9 січня.

За даними відомства, столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

– У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків, – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафона Єдині новини.

Фото: Укрзалізниця