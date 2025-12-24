Правительство обновило требования к функционированию Пунктов несокрушимости. Согласно новым правилам, каждый из них должен быть обеспечен стабильным доступом к интернет-сети в условиях отключений света. Для этого пункты должны быть оборудованы терминалами Starlink или энергоэффективной технологией xPON.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 24 декабря.

xPON или Starlink в Пунктах несокрушимости

Теперь каждый Пункт несокрушимости обязан иметь энергонезависимый интернет через технологию xPON или терминалы Starlink, чтобы каждый украинец оставался на связи даже во время блэкаутов.

Сейчас смотрят

— Это гарантирует, что вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС, несмотря на отключение света, — говорится в сообщении.

По информации Минцифры, пункты несокрушимости будут иметь либо оптоволоконный интернет xPON (который работает без света до 72 часов), либо спутниковую связь Starlink (которая выручает там, где нет кабельных сетей).

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что будет мониторинг доступа каждого хаба к интернету в режиме реального времени, поэтому каждый пункт несокрушимости получит статический IP-адрес, чтобы устранить проблемы и восстановить интернет в случае повреждений.

— Каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит нам автоматически проверять работу сети в конкретном пункте. Если связь пропадет — мы мгновенно это увидим и отреагируем, прежде чем вы придете в пункт, — отмечается в сообщении.

В Минцифры рассказали, что длительное отсутствие электроснабжения в Одессе подтвердило, что людям необходимо иметь доступ к интернету, однако он не всегда есть в Пунктах несокрушимости. В результате государство узнавало об исчезновении сети из жалоб в социальных сетях, а не из системы напрямую.

Там утверждают, что без связи Пункт несокрушимости — это просто теплое помещение, однако с интернетом он становится местом с доступом к государственным услугам, новостям и координации с экстренными службами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.