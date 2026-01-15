Во Львове будут действовать графики отключения электроснабжения в течение пятницы, 16 января.

Графики отключения света во Львове 16 января

Энергораспределительная компания Львовоблэнерго обнародовала, какими будут графики отключения света во Львове 16 января.

Как отмечается в сообщении, в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения электричества из-за значительного дефицита мощности, согласно распоряжению НЭК Укрэнерго.

В компании Львовоблэнерго призвали всех потребителей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы поддержать энергосистему и предотвратить усиление отключений.

15 января в Министерстве энергетики сообщили, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и ограничения мощности для промышленности.

По данным Минэнерго, в ряде областей вынужденно применяются аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

В ночь на 15 января армия РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, после чего вынужденно обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях. Как отметили в Минэнерго, сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и области.