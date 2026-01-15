Почему удары РФ по энергетике – это преступления против человечности: интервью с правозащитником

Служба безопасности Украины собрала необходимую доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля и имеют признаки преступлений против человечности.

Расследование таких дел является сложным процессом без срока давности, где ключевыми доказательствами становятся публичные заявления должностных лиц России, спутниковые данные и разоблаченные приказы непосредственных исполнителей.

Факты ICTV расспросили программного директора Центра гражданских свобод, правозащитника Владимира Яворского о том, в чем юридическая разница между военным преступлением и преступлением против человечности, какие именно признаки должны быть доказаны и в каком суде могут рассматривать такие дела.

Сейчас смотрят

Являются ли удары по энергоструктуре преступлениями против человечности

– Ранее СБУ квалифицировала эти преступления как просто военные преступления. И в чем разница? Для преступлений против человечности нужно доказать два важных компонента, которые должны быть. Преступления должны быть системными и постоянными. Условно говоря, речь идет не об одном, а о многих обстрелах, объединенных одной целью.

Поэтому сейчас они толкуют эти преступления против человечности как единое преступление, то есть объединяют много обстрелов, которые продолжаются уже довольно долгое время. По моему мнению, это правильная квалификация.

А почему еще сейчас квалифицировали военные преступления? Потому что это преступление против человечности появилось у нас в Уголовном кодексе совсем недавно — только в прошлом году. Соответственно, до этого времени не зафиксировано много преступлений против человечности.

Но здесь это преступление сложнее доказать. Нужно доказывать не только факт обстрелов, но и то, что эти обстрелы связаны между собой определенным единым умыслом. Соответственно, исполнители одинаковы и прочее.

Как доказывают умысел нанести вред именно гражданским

– Я так понимаю, будут анализироваться определенные выступления чиновников из России. Они часто сами подтверждают, что они будут делать, или что они делали, или с какой целью они это делают.

Возможно, удастся получить какие-то документы из Российской Федерации, но это сложно. Это сложнее, чем просто военные преступления. Поэтому я надеюсь, что у СБУ будут еще большие и дополнительные доказательства.

Например, еще можно доказать, когда кто-то из россиян попадает в плен. В частности, они могут доказывать, что им сказали, что планировался такой-то обстрел с определенной целью или другое. То есть тоже такие случаи были. Но это менее вероятно.

Наиболее логично – это их публичные выступления, потому что они часто довольно откровенны. Во-вторых – это определенные документы, которые попадут, например, когда взломают много сайтов или получат доступ к секретной информации. Хотя это часто бывают документы, которые указывают на цели, их планирование, кто их делал и прочее.

В каком суде могут рассматривать преступления против человечности

– Я напомню, что на самом деле Международный уголовный суд выдвинул ордер на арест высокопоставленных военнослужащих Российской Федерации именно из-за обстрела гражданской инфраструктуры и преступлений против человечности. В первую очередь, это расследует МУС.

В принципе, это для украинского суда также очень важно. Лучшие доказательства – это документы. То есть, например, какие-то приказы, постановления, решения или другое. То есть там, где это все указано. Второй тип документов – это их публичные выступления.

Понятно, что сама фиксация обстрелов тоже очень важна. Когда фиксируют обстрел, тогда можно определить тип ракеты, куда она летела, ее траекторию. Соответственно, можно определять, куда эта ракета планировалась, и куда она должна была попасть.

То есть, что это не просто сбитая ракета. Она точно прилетела, например, в ТЭЦ. То есть она туда целилась. Это будет подтверждением доказательств, например, со спутниковых снимков, потому что с их помощью определяется, откуда идет обстрел, куда он направляется, кто осуществляет этот обстрел, какая воинская часть.

Соответственно, в этой воинской части уже можно определить, кто там является исполнителем или дает приказ в этом районе.

Кто будет нести ответственность в таких делах

– Здесь как раз есть групповая ответственность. Есть большое исследование, которое было обнародовано в Bellingcat. Они исследовали и нашли этот исследовательский центр, работающий при ФСБ и Главном разведывательном управлении РФ, которые определяют все цели.

То есть они определяют все эти траектории, планируют обстрел и передают уже военным информацию. Практически военные в частях они просто выполняют приказ, что нужно обстрелять определенные цели такими-то ракетами.

Поэтому есть руководство непосредственно воинских частей, которые это осуществляют. Например, руководство Военно-морских сил или у них есть отдельное руководство, занимающееся баллистическими ракетами, отдельно то, которое занимается дронами. И также есть высшее военное руководство.

Большой вопрос, насколько и кто из высшего руководства имеет к этому отношение. Но очевидно, что это много человек, потому что такие решения не принимаются индивидуально.

Это в целом довольно сложные дела. Нужно доказать системность, есть очень много элементов. Нужно найти, кто ответственен в российской системе власти. То есть это расследование на десятилетия.

Но важно, что это не имеет срока давности. Поэтому это преступление важно все-таки расследовать. Те, кто сейчас их совершает, могут прожить довольно долгую жизнь. Важно, чтобы в какой-то момент победила справедливость.

15 января в Службе безопасности Украины заявили о том, что собрана доказательная база, свидетельствующая, что российские удары по энергетике Украины являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа.

По информации СБУ, такие действия имеют признаки преступлений против человечности, поскольку российские войска осуществили сотни атак по ГЭС, ТЭЦ, ТЭС и подстанциям с начала отопительного сезона в Украине.