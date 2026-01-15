У Львові діятимуть графіки відключення електропостачання протягом п’ятниці, 16 січня.

Графіки відключення світла у Львові 16 січня

Енергорозподільча компанія Львівобленерго оприлюднила, якими будуть графіки відключення світла у Львові 16 січня.

Як зазначається у повідомленні, протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення електрики через значний дефіцит потужності, згідно із розпорядженням НЕК Укренерго.

Зараз дивляться

У компанії Львівобленерго закликали всіх споживачів економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб підтримати енергосистему та запобігти посиленню відключень.

15 січня у Міністерстві енергетики повідомили, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості.

За даними Міненерго, у низці областей вимушено застосовуються аварійні відключення світла через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

У ніч на 15 січня армія РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, після чого вимушено знеструмлено споживачів у Житомирській і Харківській областях. Як зазначили у Міненерго, наразі найскладніша ситуація спостерігається у Києві та області.