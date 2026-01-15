Графік відключення світла у Львові 16 січня: як діятиме
- У Львові та області 16 січня протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через значний дефіцит потужності в енергосистемі.
- Компанія Львівобленерго закликала споживачів максимально економити електрику, щоб уникнути додаткових обмежень.
У Львові діятимуть графіки відключення електропостачання протягом п’ятниці, 16 січня.
Графіки відключення світла у Львові 16 січня
Енергорозподільча компанія Львівобленерго оприлюднила, якими будуть графіки відключення світла у Львові 16 січня.
Як зазначається у повідомленні, протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення електрики через значний дефіцит потужності, згідно із розпорядженням НЕК Укренерго.
У компанії Львівобленерго закликали всіх споживачів економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб підтримати енергосистему та запобігти посиленню відключень.
15 січня у Міністерстві енергетики повідомили, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості.
За даними Міненерго, у низці областей вимушено застосовуються аварійні відключення світла через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.
У ніч на 15 січня армія РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, після чого вимушено знеструмлено споживачів у Житомирській і Харківській областях. Як зазначили у Міненерго, наразі найскладніша ситуація спостерігається у Києві та області.