Имя — это нечто особенное для каждого человека. Это маленькая часть личности, символ любви родителей. Если посмотреть на статистику Министерства юстиции, можно заметить интересную тенденцию: жители крупных городов все чаще отдают предпочтение коротким и международным именам.

В то же время в разных регионах Украины наблюдаются собственные традиционные вкусы, и это создает яркую карту именных предпочтений.

Какими именами чаще всего называли детей во второй половине 2025 года, читайте в нашем материале.

Самые популярные имена для детей во II полугодии 2025 года для мальчиков и девочек

По данным отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, во второй половине 2025 года среди самых популярных детских имен в 2025 году для девочек остаются София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата и Милана.

Среди мальчиков чаще всего выбирали Артема, Матвея, Максима, Марка, Тимофея, Александра и Давида. Интересно, что предпочтения в именах различаются в зависимости от региона.

Самые популярные детские имена в 2025 году в Украине в разных областях:

В западных областях родители чаще отдают предпочтение именам Соломия, Юстина, Ульяна, София; среди мальчиков популярны Марко, Демьян и Матвей.

В центральных регионах наиболее распространены Милана, Ева, Мария, Злата, а среди мальчиков — Артем, Владислав, Богдан и Дмитрий.

Южные области — у девочек популярны София, Соломия, Ева и Милана; мальчики чаще всего получают имена Матвей, Марк, Тимофей, Александр.

Восточные регионы — здесь чаще выбирают Софию, Полину, Еву и Злату, а среди мужских имен Артем, Марк, Матвей, Богдан и Тимофей.

В крупных городах тенденция смещается в сторону коротких и международных имен. В частности, это Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк.

Отдельное внимание привлекают редко используемые и экзотические имена, которые встречаются единично, но делают ребенка по-настоящему уникальным. Это Эней, Один, Рагнар, Теона, Сапфира, Киара.

В Министерстве юстиции напомнили, что в Украине присвоение и изменение имени регулируются законом и имеют свои особенности. Так, лицо, достигшее 14 лет, может изменить имя с согласия родителей или опекуна, а с 16 лет это право уже принадлежит ему самому. Главное, чтобы имя приносило внутреннюю гармонию и комфорт его обладателю.

