Ім’я – це щось особливе для кожної людини. Це маленька частина особистості, символ любові батьків. Якщо подивитися на статистику Міністерства юстиції, можна помітити цікаву тенденцію, що мешканці великих міст дедалі частіше віддають перевагу коротким та міжнародним іменам.

Водночас у різних регіонах України спостерігаються власні традиційні смаки, і це створює яскраву мапу іменних уподобань.

Якими іменами найчастіше називали дітей у другій половині 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярніші імена для дітей у ІІ півріччі 2025 року для хлопчиків та дівчаток

За даними відділів державної реєстрації актів цивільного стану, у другій половині 2025 року серед найпопулярніших дитячих імен у 2025 році для дівчаток залишаються Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата та Мілана.

Серед хлопчиків найбільше обирали Артема, Матвія, Максима, Марка, Тимофія, Олександра та Давида. Цікаво, що вподобання в іменах різняться залежно від регіону.

Найпопулярніші дитячі імена у 2025 році в Україні у різних областях:

У західних областях батьки частіше віддають перевагу іменам Соломія, Юстина, Уляна, Софія; серед хлопчиків популярні Марко, Дем’ян та Матвій.

У центральних регіонах найбільш поширені Мілана, Єва, Марія, Злата, а серед хлопців – Артем, Владислав, Богдан і Дмитро.

Південні області – у дівчаток популярні Софія, Соломія, Єва та Мілана; хлопчики найчастіше отримують імена Матвій, Марк, Тимофій, Олександр.

Східні регіони – тут частіше обирають Софію, Поліну, Єву та Злату, а серед чоловічих імен Артем, Марк, Матвій, Богдан і Тимофій.

У великих містах тенденція зміщується у бік коротких і міжнародних імен. Зокрема це Мія, Емма, Лія, Ніколь, Тео, Леон, Лукас, Марк.

Окрему увагу привертають рідковживані та екзотичні імена, які зустрічаються поодиноко, але роблять дитину по-справжньому унікальною. Це Еней, Одін, Рагнар, Теона, Сапфіра, Кіара.

У Міністерстві юстиції нагадали, що в Україні присвоєння та зміна імені регулюються законом і мають свої особливості. Так, особа, яка досягла 14 років, може змінити ім’я за згодою батьків або опікуна, а з 16 років це право вже належить їй самій. Головне, щоб ім’я приносило внутрішню гармонію та комфорт його власнику.

