За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 020 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили не менее пяти вражеских танков, пять бронированных машин, 33 единицы артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

Потери РФ в войне на 19 января

личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек,

танков – 11 573 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 23 922 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 36 333 (+39) ед.,

РСЗО – 1 617 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 278 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765) ед.,

крылатых ракет – 4 163 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 74 876 (+170) ед.,

специальной техники – 4 045 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

