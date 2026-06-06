Ежегодно 6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник людей, которые формируют информационное пространство, освещают важные события и стоят на страже правды и объективности.

Особое значение эта профессия приобрела после начала войны, ведь журналисты работают на передовой, документируют преступления агрессора и показывают реальность миру.

Сегодня стоит поблагодарить всех, кто решил посвятить свою жизнь этой сфере. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем журналиста в картинках, стихах и прозе.

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День журналиста 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Днем журналиста 2026 в стихах

***

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!



***

Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.

И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.

На последок, пожелаю,

Чтоб сбылась твоя мечта,

С днем журналиста Украины,

Не теряй ты музу никогда!

***

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

***

С Днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

И чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост —

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.



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Поздравления с Днем журналиста 2026 в прозе

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Поздравляю с Днем журналиста! Ваша работа требует не только профессионализма, но и большой преданности. Желаю всегда иметь воодушевление преодолевать сложности. Пусть каждый день приносит новые идеи и дарит уверенность в своем деле. Спасибо за ваш ежедневный труд!

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С Днем журналиста! Ты — голос общества, проводник правды и справедливости. Желаю, чтобы каждая статья или сюжет были шагом к изменениям, в которых так нуждается наш мир.

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Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником! Спасибо, что рассказываете нам о важнейших событиях, развенчиваете фейки и стоите на страже правды и справедливости. Ваш ежедневный труд — это вклад в свободное и сознательное общество. Желаю силы, выдержки, вдохновения и обязательно — мирного неба над головой!

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С Днем журналиста, дорогие друзья! Благодаря вам украинцы оперативно получают объективную и правдивую информацию. Желаю вам вдохновения, профессионального роста, признания, достатка и мирного неба над головой!

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Дорогие журналисты, желаю вам всегда находить интересные темы, быть объективными и неутомимыми в своей работе. С профессиональным праздником!

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