6 июня в Украине отмечают День журналиста – профессиональный праздник всех, кто работает с информацией, фактами и общественной ответственностью. В 2026 году он приходится на субботу.

Этот день – не выходной, но он важен для тысяч людей, которые ежедневно создают новости, разоблачают фейки, объясняют сложное простыми словами и документируют настоящее, в частности – во время войны.

Когда День журналиста 2026 и история праздника

День журналиста в Украине ежегодно отмечают 6 июня. Официально он был введен 25 мая 1994 года указом тогдашнего президента Леонида Кравчука.

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Поводом для установления праздника стало событие, которое произошло 6 июня, но двумя годами ранее. Именно тогда Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов. Это стало важным символом международного признания независимой украинской журналистики после провозглашения независимости.

С тех пор 6 июня в Украине ежегодно чествуют медийщиков – как журналистов, аналитиков и репортеров, так и редакторов, фотокорреспондентов, ведущих и всех, кто работает в информационной сфере.

Традиции празднования Дня журналиста

Ежегодно с Днем журналиста работников СМИ поздравляют представители власти, общественных организаций и руководители редакций. Президент Украины традиционно вручает государственные награды журналистам — за профессионализм, гражданскую позицию и мужество.

Свои награды присуждает и Национальный союз журналистов Украины, который ежегодно публикует статистику нарушений прав журналистов, а также чествует коллег, погибших или пострадавших при исполнении своих обязанностей.

Особое внимание уделяется военным корреспондентам, пресс-офицерам, а также иностранным журналистам, которые объективно освещают события в Украине.

С 2022 года к традициям добавилось и чествование погибших журналистов, которые работали в зоне боевых действий или стали гражданскими жертвами обстрелов.

День журналиста в условиях войны

После начала полномасштабной войны журналистика в Украине стала частью оборонного тыла. Медиа не только информируют общественность, но и борются с фейками, разоблачают пропаганду, помогают сохранять спокойствие и понимание ситуации.

По данным Национального союза журналистов Украины, по состоянию на 2026 год погибли по меньшей мере 150 медийщиков.

В украинском МИД отмечают, что около 30 представителей СМИ находятся в плену. Некоторые журналисты вступили в ряды ВСУ, другие продолжают работу в условиях обстрелов или во временной эвакуации.

В условиях войны возрастает значение проверенной информации, а также — профессиональной ответственности. Именно поэтому День журналиста — это не только о профессии, но и о стойкости, риске и влиянии на общественную безопасность.

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