Президент США Дональд Трамп считает, что президенты Украины и России должны самостоятельно заниматься завершением войны.

Он выразил надежду, что этот вопрос вскоре будет решен.

Трамп об инициативе в переговорах о мире

Во время пресс-конференции в Белом доме американского президента спросили, хочет ли он от Владимира Зеленского и Владимира Путина первых шагов по завершению войны до того, как США присоединятся к переговорному процессу.

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Трамп ответил, что “он не против”.

— Пусть они этим занимаются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен, — подчеркнул американский президент.

Он добавил, что верит в завершение войны в Украине и вновь подчеркнул, что войны никогда не должно было быть.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский опубликовал письмо, в котором предложил встречу президенту РФ Путину.

Российский диктатор в ответ заявил, что в настоящее время не видит необходимости в личной встрече с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп положительно оценил инициативу президента Украины и заявил, что приветствует обсуждение возможной встречи между сторонами.

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