Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают профессиональный праздник работников СМИ – День журналиста.

В мире на эту дату приходятся Всемирный день трансплантологии, Международный день настольных игр, Всемирный день зеленых крыш, Международный день паркура, День борьбы с вредителями, День кинотеатра под открытым небом, День йо-йо и День гордости атеиста.

Православные верующие в этот день чтят память преподобных Виссариона Египетского и Илариона Далматского.

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Факты ICTV узнали больше об истории праздников 6 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 6 июня 2026 года

По календарю православных праздников сегодня вспоминают двух великих подвижников – преподобного Виссариона Египетского и Илариона Нового, игумена Далматской обители.

Преподобный Виссарион жил в IV–V веках и прославился строгой подвижнической жизнью, чудесами и глубоким смирением. Он проводил годы в молитвах, посте, безмолвии и одиночестве, не имея даже крова над головой. По преданию, он мог ходить по воде, вызывать дождь и исцелять больных.

Иларион Новый жил в VIII–IX веках, был учеником преподобного Григория Декаполита и настоятелем Далматской обители. Он прославился как исповедник православия во время гонений за иконопочитание и дважды подвергался заключению за отказ отречься от почитания святых образов. После освобождения вернулся в монастырь и завершил жизнь в мире и молитве.

Какой сегодня, 6 июня 2026 года, день в Украине

6 июня в Украине отмечают День журналиста – профессиональный праздник всех, кто несет людям информацию и нередко рискует за это собственной безопасностью. Слово – это оружие против лжи и манипуляций. Несмотря на вызовы, независимые журналисты остаются голосом общества. Этот день был установлен указом президента в 1994 году.

Журналистика в Украине имеет глубокие исторические корни, но развивалась в условиях постоянного давления. Сейчас профессиональное сообщество несет потери из-за полномасштабной войны, но продолжает держать информационный тыл.

Кто празднует день ангела 6 июня 2026 года

Именины в этот день отмечают мужчины с именами Георгий, Егор и Иларион. Все эти имена имеют греческое происхождение и связаны с христианскими святыми, а Егор является славянской формой имени Георгий.

Что нельзя делать 6 июня 2026 года

Не отправляйтесь в дальние путешествия. Считается, что они будут неудачными или опасными.

Не выбрасывайте остатки еды со стола, чтобы не навлечь бедность.

Не срезайте цветы, особенно шиповник. По поверью, это может негативно повлиять на отношения в семье.

Не принимайте ванну и не стирайте вещи, чтобы не “смыть” удачу.

Что можно делать сегодня

В этот день рекомендуется заниматься поливом овощей и цветов. Считается, что это способствует здоровью и благополучию.

Супругам советуют работать в доме по очереди, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в семье.

Также считается, что 6 июня – удачный день для благотворительности и добрых дел, когда помощь вернется в двойном размере.

Народные приметы на 6 июня 2026 года

Громко кричат птицы в саду – к дождю.

Ветер дует с востока – лето будет дождливым.

Вечером летает много жуков – погода будет хорошей.

Нет росы утром – ждите дождя.

Сильная роса утром – будет ветер.

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