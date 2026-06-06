Какой праздник 6 июня 2026 года и почему нельзя выбрасывать остатки еды со стола
Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают профессиональный праздник работников СМИ – День журналиста.
В мире на эту дату приходятся Всемирный день трансплантологии, Международный день настольных игр, Всемирный день зеленых крыш, Международный день паркура, День борьбы с вредителями, День кинотеатра под открытым небом, День йо-йо и День гордости атеиста.
Православные верующие в этот день чтят память преподобных Виссариона Египетского и Илариона Далматского.
Факты ICTV узнали больше об истории праздников 6 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 6 июня 2026 года
- Какой сегодня, 6 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 6 июня 2026 года
- Что нельзя делать 6 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 6 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 6 июня 2026 года
По календарю православных праздников сегодня вспоминают двух великих подвижников – преподобного Виссариона Египетского и Илариона Нового, игумена Далматской обители.
Преподобный Виссарион жил в IV–V веках и прославился строгой подвижнической жизнью, чудесами и глубоким смирением. Он проводил годы в молитвах, посте, безмолвии и одиночестве, не имея даже крова над головой. По преданию, он мог ходить по воде, вызывать дождь и исцелять больных.
Иларион Новый жил в VIII–IX веках, был учеником преподобного Григория Декаполита и настоятелем Далматской обители. Он прославился как исповедник православия во время гонений за иконопочитание и дважды подвергался заключению за отказ отречься от почитания святых образов. После освобождения вернулся в монастырь и завершил жизнь в мире и молитве.
Какой сегодня, 6 июня 2026 года, день в Украине
6 июня в Украине отмечают День журналиста – профессиональный праздник всех, кто несет людям информацию и нередко рискует за это собственной безопасностью. Слово – это оружие против лжи и манипуляций. Несмотря на вызовы, независимые журналисты остаются голосом общества. Этот день был установлен указом президента в 1994 году.
Журналистика в Украине имеет глубокие исторические корни, но развивалась в условиях постоянного давления. Сейчас профессиональное сообщество несет потери из-за полномасштабной войны, но продолжает держать информационный тыл.
Кто празднует день ангела 6 июня 2026 года
Именины в этот день отмечают мужчины с именами Георгий, Егор и Иларион. Все эти имена имеют греческое происхождение и связаны с христианскими святыми, а Егор является славянской формой имени Георгий.
Что нельзя делать 6 июня 2026 года
- Не отправляйтесь в дальние путешествия. Считается, что они будут неудачными или опасными.
- Не выбрасывайте остатки еды со стола, чтобы не навлечь бедность.
- Не срезайте цветы, особенно шиповник. По поверью, это может негативно повлиять на отношения в семье.
- Не принимайте ванну и не стирайте вещи, чтобы не “смыть” удачу.
Что можно делать сегодня
В этот день рекомендуется заниматься поливом овощей и цветов. Считается, что это способствует здоровью и благополучию.
Супругам советуют работать в доме по очереди, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в семье.
Также считается, что 6 июня – удачный день для благотворительности и добрых дел, когда помощь вернется в двойном размере.
Народные приметы на 6 июня 2026 года
- Громко кричат птицы в саду – к дождю.
- Ветер дует с востока – лето будет дождливым.
- Вечером летает много жуков – погода будет хорошей.
- Нет росы утром – ждите дождя.
- Сильная роса утром – будет ветер.