Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз.

Путь Украины в ЕС находится на финальной стадии

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, все страны, которые успешно присоединились к ЕС, после достижения финальной стадии обычно завершали процесс максимум за два-три года.

Он отметил, что у Украины есть полный перечень задач, необходимых для членства, который охватывает верховенство права, статистику, публичные закупки, финансовый контроль и другие институциональные и экономические критерии.

Сейчас смотрят

– Технически и политически мы четко понимаем, что нужно сделать. Все зависит от парламента, правительства и институтов, насколько быстро мы имплементируем эти правила. Чем быстрее, тем лучше, – подчеркнул он.

По оценке вице-премьера, при интенсивной работе Украина может выполнить основной объем реформ в 2026-2027 годах.

— Вполне реально завершить это через два года. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027 года, Украина может стать членом ЕС в 2028 году, — отметил Качка.

В то же время он признал, что отдельные сферы будут нуждаться в изменениях. Наиболее сложной остается экологическая политика. По словам Качки, на протяжении многих лет Министерство окружающей среды было институционально слабым, что усложняет скорую имплементацию европейских директив.

Определенные вызовы существуют и в аграрном секторе, в частности, по средствам защиты растений. ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам Качки, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому требуется взвешенный и поэтапный подход.

В то же время он убежден, что интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы.

— Главный вопрос в агросекторе – как выстроить общую аграрную политику. Я все больше убеждаюсь, что вступление Украины в ЕС не угрожает, а наоборот — способно спасти европейское сельское хозяйство, — подчеркнул Качка.

Украина является естественным центром глобальной продовольственной безопасности, ведь производит гораздо больше еды, чем потребляет, соглашается с Качкой СЕО Kernel Евгений Осипов. По его словам, в ряде секторов продовольственной безопасности в Европе наблюдается дефицит, в частности в сегментах пищевой кукурузы, растительных масел, подсолнечника, рапса и сои.

– Если посмотреть на экспорт из Украины и импортные потребности Европейского Союза, они складываются как пазл. Вместе эта система работает более эффективно. Речь идет не о конкуренции, а о формировании общей, более устойчивой структуры, в которой Украина и Европа дополняют друг друга, — подчеркнул Осипов.

Он также добавил, что около 50% импорта кукурузы в ЕС приходится на украинскую продукцию, а доля Украины в импорте подсолнечного масла в Европу достигает почти 90%.

Качка подчеркнул, что сохранение темпа критически важно как для моральной устойчивости украинского общества, так и для того, чтобы Европа оставалась последовательной в выполнении собственных обязательств по будущему членству Украины в ЕС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.