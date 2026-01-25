Затяжная война против Украины может заставить Россию прибегнуть к применению химического оружия массового поражения.

Об этом сообщает издание The Times.

Путин может применить химическое оружие — что известно

По данным украинских военных, с начала полномасштабного вторжения российские войска более 9 тыс. раз использовали опасные химические вещества.

Только в течение прошлого года таких случаев зафиксировали 6 540.

Преимущественно речь идет о гранатах с газами для подавления беспорядков — в частности CS и CN.

В то же время украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения иногда применяли хлорпикрин — удушающее химическое вещество, которое впервые использовали еще во время Первой мировой войны.

По информации The Times, западные столицы опасаются, что задокументированные Украиной случаи могут не отражать полного масштаба российского химического арсенала.

В материале отмечается, что Кремль неоднократно прибегал к ядерным угрозам, при этом почти не комментируя тему химического или биологического оружия массового поражения.

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году следователи Bellingcat пришли к выводу, что программа по созданию нервно-паралитического вещества Новичок длилась значительно дольше, чем официально заявляла Москва.

Согласно расследованию, специалистов, причастных к разработке этого химического оружия, перевели в формально гражданские учреждения, что позволило продолжать работы под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

Бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон заявил, что можно с уверенностью предположить: российская программа химического оружия до сих пор существует, а ее массовое применение могло бы иметь катастрофические последствия.

В то же время бывший командующий Объединенным командованием Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Барронс отмечает, что использование более смертоносного химического оружия было бы для Москвы невыгодным — из-за низкого военного эффекта, риска ответных мер и угрозы собственным войскам.

Однако, по его словам, соблазн прибегнуть к такому шагу может возникнуть в случае, если для Кремля ставки станут критически высокими.

