Затяжна війна проти України може змусити Росію вдатися до застосування хімічної зброї масового ураження.

Про це повідомляє видання The Times.

Путін може застосувати хімзброю: що відомо

За даними українських військових, від початку повномасштабного вторгнення російські війська понад 9 тис. разів використовували небезпечні хімічні речовини.

Лише протягом минулого року таких випадків зафіксували 6 540.

Переважно йдеться про гранати з газами для придушення заворушень — зокрема CS та CN.

Водночас українські та європейські посадовці заявляють, що російські підрозділи іноді застосовували хлорпікрин — задушливу хімічну речовину, яку вперше використовували ще під час Першої світової війни.

За інформацією The Times, західні столиці побоюються, що задокументовані Україною випадки можуть не відображати повного масштабу російського хімічного арсеналу.

У матеріалі зазначається, що Кремль неодноразово вдавався до ядерних погроз, водночас майже не коментуючи тему хімічної або біологічної зброї масового ураження.

Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що програма зі створення нервово-паралітичної речовини Новачок тривала значно довше, ніж офіційно заявляла Москва.

Згідно з розслідуванням, фахівців, причетних до розробки цієї хімічної зброї, перевели до формально цивільних установ, що дозволило продовжувати роботи під прикриттям медичних та промислових досліджень.

Колишній офіцер британської армії Хеміш де Бретон-Гордон заявив, що можна з упевненістю припустити: російська програма хімічної зброї досі існує, а її масове застосування могло б мати катастрофічні наслідки.

Водночас екскомандувач Об’єднаним командуванням Збройних сил Великої Британії генерал Річард Барронс зазначає, що використання більш смертоносної хімічної зброї було б для Москви невигідним через низький військовий ефект, ризик відповідних заходів та загрозу власним військам.

Проте, за його словами, спокуса вдатися до такого кроку може виникнути у разі, якщо для Кремля ставки стануть критично високими.

