Работает ли Столичный рынок во время тревоги и отключений света
Из-за постоянных обстрелов и проблем с энергетикой людей сейчас интересуют не только погода или новости, но и простые бытовые вещи. В частности, где купить продукты и открыты ли рынки.
Работает ли Столичный рынок во время тревоги и отключений электроэнергии, читайте в нашем материале.
Как работает Столичный рынок во время тревоги и отключения света
Администрация рынка в Facebook сообщила, что работа не прекращается даже во время отключений света.
Территория обеспечена мощными генераторами, поэтому торговые ряды могут работать, продукты хранятся в надлежащих условиях, а продавцы не вынуждены прекращать торговлю. То есть рынок функционирует даже тогда, когда есть перебои с электричеством.
Мы также уточнили на горячей линии, работает ли Столичный рынок во время тревоги. По информации горячей линии, большинство павильонов в это время остаются открытыми. Таким образом, люди могут и дальше покупать необходимые продукты. Таким образом, Столичный рынок во время тревоги продолжает работу, хотя отдельные точки могут действовать по-своему.
График работы различных павильонов отличается:
- Павильон А1 (бакалея — крупы, орехи, консервы): без выходных с 07:00 до 17:00
- Павильон А2 (импортные фрукты и овощи, сухофрукты, восточные сладости): ежедневно с 05:00 до 18:30
- Павильон А3 (автотовары): без выходных с 05:00 до 18:30
- Павильон В1 (рыба, мясо, морепродукты): 07:00-17:00
- Пристройка В1 — 07:00-18:30
- Павильон В2 (сыры, колбасы, молочные продукты): 07:00-17:00
- Пристройка В2 — также 07:00-17:00
- Садовый центр B3 (живые уличные растения): без выходных с 07:00 до 17:00
По отдельному графику работает сервисный центр МВД №8047:
- вторник-пятница: 08:00-17:00
- суббота: 08:00-15:45
- воскресенье и понедельник — выходные
- во время воздушной тревоги сервисный центр не работает
Итак, как работает Столичный рынок во время тревоги, зависит от конкретного павильона. Большинство торговых павильонов остаются открытыми, а во время блэкаутов работу поддерживают генераторы. Это позволяет рынку работать даже в сложных условиях.