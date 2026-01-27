Из-за постоянных обстрелов и проблем с энергетикой людей сейчас интересуют не только погода или новости, но и простые бытовые вещи. В частности, где купить продукты и открыты ли рынки.

Работает ли Столичный рынок во время тревоги и отключений электроэнергии, читайте в нашем материале.

Как работает Столичный рынок во время тревоги и отключения света

Администрация рынка в Facebook сообщила, что работа не прекращается даже во время отключений света.

Территория обеспечена мощными генераторами, поэтому торговые ряды могут работать, продукты хранятся в надлежащих условиях, а продавцы не вынуждены прекращать торговлю. То есть рынок функционирует даже тогда, когда есть перебои с электричеством.

Мы также уточнили на горячей линии, работает ли Столичный рынок во время тревоги. По информации горячей линии, большинство павильонов в это время остаются открытыми. Таким образом, люди могут и дальше покупать необходимые продукты. Таким образом, Столичный рынок во время тревоги продолжает работу, хотя отдельные точки могут действовать по-своему.

График работы различных павильонов отличается:

Павильон А1 (бакалея — крупы, орехи, консервы): без выходных с 07:00 до 17:00

Павильон А2 (импортные фрукты и овощи, сухофрукты, восточные сладости): ежедневно с 05:00 до 18:30

Павильон А3 (автотовары): без выходных с 05:00 до 18:30

Павильон В1 (рыба, мясо, морепродукты): 07:00-17:00

Пристройка В1 — 07:00-18:30

Павильон В2 (сыры, колбасы, молочные продукты): 07:00-17:00

Пристройка В2 — также 07:00-17:00

Садовый центр B3 (живые уличные растения): без выходных с 07:00 до 17:00

По отдельному графику работает сервисный центр МВД №8047:

вторник-пятница: 08:00-17:00

суббота: 08:00-15:45

воскресенье и понедельник — выходные

во время воздушной тревоги сервисный центр не работает

Итак, как работает Столичный рынок во время тревоги, зависит от конкретного павильона. Большинство торговых павильонов остаются открытыми, а во время блэкаутов работу поддерживают генераторы. Это позволяет рынку работать даже в сложных условиях.

