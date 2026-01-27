Через постійні обстріли й проблеми з енергетикою людей зараз цікавить не тільки погода чи новини, а й прості побутові речі. Зокрема де купити продукти та чи відкриті ринки.

Чи працює Столичний ринок у тривогу та під час відключень електроенергії, читайте в нашому матеріалі.

Як працює Столичний ринок у тривогу та під час вимкнення світла

Адміністрація ринку у Facebook повідомила, що робота не припиняється навіть під час відключень світла.

Зараз дивляться

Територія забезпечена потужними генераторами, тому торгові ряди можуть працювати, продукти зберігаються в належних умовах, а продавці не змушені зупиняти торгівлю. Тобто ринок функціонує навіть тоді, коли є перебої з електрикою.

Ми також уточнили на гарячій лінії, чи працює Столичний ринок під час тривоги. За інформацією гарячої лінії, більшість павільйонів у цей час залишаються відкритими. Отже люди можуть і далі купувати необхідні продукти. Тож Столичний ринок під час тривоги продовжує роботу, хоча окремі точки можуть діяти по-своєму.

Графік роботи різних павільйонів відрізняється:

Павільйон А1 (бакалія – крупи, горіхи, консерви): без вихідних з 07:00 до 17:00

Павільйон А2 (імпортні фрукти та овочі, сухофрукти, східні солодощі): щодня з 05:00 до 18:30

Павільйон А3 (автотовари): без вихідних з 05:00 до 18:30

Павільйон В1 (риба, м’ясо, морепродукти): 07:00-17:00

прибудова В1 – 07:00-18:30

Павільйон В2 (сири, ковбаси, молочні продукти): 07:00-17:00

прибудова В2 – також 07:00-17:00

Садовий центр B3 (живі вуличні рослини): без вихідних з 07:00 до 17:00



За окремим графіком працює сервісний центр МВС №8047:

вівторок-п’ятниця: 08:00-17:00

субота: 08:00-15:45

неділя та понеділок – вихідні

під час повітряної тривоги сервісний центр не працює



Отже, як працює Столичний ринок під час тривоги, залежить від конкретного павільйону. Більшість торгових павільйонів залишаються відкритими, а під час блекаутів роботу підтримують генератори. Це дозволяє ринку працювати навіть у складних умовах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.