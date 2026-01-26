26 января в Киевской области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики отключения света в Киевской области: что известно

По данным энергетиков, ситуацию с электроснабжением в Киевской области удалось стабилизировать.

Поэтому 26 января возвращаются графики отключения света в Киевской области.

В то же время, отмечают в компании, ситуация в энергетике остается сложной, поэтому может меняться в зависимости от нагрузки на сеть.

В случае изменений потребителей обещают оперативно информировать через официальные каналы.

Энергетики также обращаются к жителям с просьбой после появления света не включать мощные электроприборы в течение первых 30 минут и пользоваться техникой по очереди.

Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий в сетях.

Пользуясь случаем, в ДТЭК добавили таблицы с графиками отключения света в Киевской области.

графіки стабілізаційних відключень світла на Київщині
Напомним, что по состоянию на вечер 25 января в Киеве без электроснабжения, как и накануне, оставались более 800 тыс. абонентов, а работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, в столице сохраняется значительный дефицит электроэнергии и действуют экстренные отключения.

Также в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

В столицу уже доставили две когенерационные установки, еще две ожидаются на следующей неделе.

