Из-за активизации российских атак на железнодорожную инфраструктуру Укрзализныця ввела ряд временных ограничений и изменений в движении поездов. Пассажирам советуют планировать поездки с запасом времени и не закладывать пересадки “впритык”.

Что означает особый режим движения поездов и где применяются новые правила, читайте в нашем материале.

Особый режим движения поездов: что это значит

Особый режим движения поездов означает, что на определенных участках железной дороги вводятся специальные ограничения и изменения из-за повышенной опасности.

Это включает:

возможные внеплановые остановки поездов для безопасности пассажиров и персонала;

ограничение скорости движения или изменение маршрутов;

временная замена некоторых поездов на стыковочные рейсы или автобусные трансферы;

усиленный контроль и мониторинг из-за угрозы атак, в том числе воздушных.

То есть это не полная остановка движения, а специальный режим, который обеспечивает безопасность и минимизирует риски для пассажиров и железнодорожников.

Особый режим движения поездов в Запорожье

Укрзализныця сообщила о временных изменениях и особом режиме движения поездов в Запорожской области из-за повышенной угрозы для железнодорожной инфраструктуры. Из-за атак на пути и обнаружения вражеских беспилотников вблизи маршрутов движения, мониторинговая команда УЗ вместе с диспетчерами ограничила движение между Днепром и Запорожьем.

Несмотря на повреждение инфраструктуры, пассажиры и железнодорожники не пострадали благодаря введенным ограничениям.

Для обеспечения безопасности пассажиров организованы подменные автобусные трансферы. Так, пассажиры поездов №37/38 Киев–Запорожье и №85/86 Львов–Запорожье теперь движутся через станции Синельниково и Запорожье по более безопасному объездному маршруту.

Что означает особый режим движения поездов и на каких маршрутах действуют ограничения

В Укрзализныце отметили, что мониторинг воздушных угроз продолжается, а движение поездов будет восстановлено по обычному маршруту после стабилизации ситуации с безопасностью.

Дополнительные ограничения введены в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная активность врага.

Среди оперативных решений:

ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается, при этом автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения;

некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками;

на отдельных участках возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей, а также рейсов, связанных с этими направлениями.

Укрзализныця подчеркивает, что своевременность и скорость важны, но безопасность пассажиров и железнодорожников имеет первостепенное значение. Пассажирам советуют закладывать дополнительное время на возможные задержки и избегать плотного планирования пересадок.

Фото: Укрзализныця

