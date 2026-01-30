Через активізацію російських атак на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця ввела низку тимчасових обмежень і змін у русі поїздів. Пасажирам радять планувати подорожі з запасом часу та не закладати пересадки “впритул”.

Що означає особливий режим руху поїздів та де застосовуються нові правила, читайте в нашому матеріалі.

Особливий режим руху поїздів: що означає

Особливий режим руху поїздів означає, що на певних ділянках залізниці запроваджуються спеціальні обмеження та зміни через підвищену небезпеку.

Це включає:

можливі позапланові зупинки поїздів для безпеки пасажирів і персоналу;

обмеження швидкості руху або зміна маршрутів;

тимчасова заміна деяких поїздів на стикувальні рейси або автобусні трансфери;

збільшений контроль та моніторинг через загрозу атак, у тому числі повітряних.

Тобто це не повна зупинка руху, а спеціальний режим, який забезпечує безпеку та мінімізує ризики для пасажирів і залізничників.

Особливий режим руху поїздів у Запоріжжі

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни та особливий режим руху поїздів у Запорізькій області через підвищену загрозу для залізничної інфраструктури. Через атаки на колії та виявлення ворожих безпілотників поблизу маршрутів руху, моніторингова команда УЗ разом із диспетчерами обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям.

Попри пошкодження інфраструктури, пасажири та залізничники не постраждали завдяки запровадженим обмеженням.

Для забезпечення безпеки пасажирів організовано підмінні автобусні трансфери. Так, пасажири поїздів №37/38 Київ–Запоріжжя та №85/86 Львів–Запоріжжя тепер рухаються через станції Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.

Що означає особливий режим руху поїздів та на яких маршрутах діють обмеження

В Укрзалізниці зазначили, що моніторинг повітряних загроз продовжується, а рух поїздів буде відновлено звичним маршрутом після стабілізації безпекової ситуації.

Додаткові обмеження запроваджені у прифронтових регіонах та там, де зафіксовано підвищену активність ворога.

Серед оперативних рішень:

низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується, при цьому автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення;

деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками;

на окремих ділянках можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів із Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, а також рейсів, пов’язаних із цими напрямками.

Укрзалізниця наголошує, що вчасність і швидкість важливі, але безпека пасажирів і залізничників має першочергове значення. Пасажирам радять закладати додатковий час на можливі затримки та уникати щільного планування пересадок.

Фото: Укрзалізниця

