16-летний агент ФСБ готовил подрыв на станции Укрзализныци в Хмельницкой области
- СБУ задержала 16-летнего агента ФСБ, выполнявшего диверсионную задачу РФ.
- Подозреваемый устанавливал камеры и готовил взрыв на станции "Укрзализныци".
- Российские спецслужбы планировали отслеживать движение поездов в направлении фронта.
Служба безопасности Украины предотвратила очередную диверсию РФ на объектах критической инфраструктуры.
В Хмельницкой области контрразведка СБУ разоблачила и задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, готовившего взрыв на одной из станций Укрзализныци.
Задержание агента ФСБ в Хмельницкой области
По данным следствия, задачи российских спецслужб выполнял 16-летний житель региона.
Юношу завербовали представители страны-агрессора после того, как он был отчислен из профессионально-технического лицея по академической неуспеваемости и начал искать легкий заработок в телеграмм-каналах.
По указаниям куратора по ФСБ агент обследовал железнодорожные станции, чтобы определить объект с наиболее интенсивным движением.
После этого он приобрел и скрыто установил у одной из станций видеокамеру с удаленным доступом для российской спецслужбы.
Таким образом, оккупанты планировали получать информацию о времени и количестве поездов, следовавших в направлении фронтовых регионов.
В дальнейшем фигурант закупил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое должно было заложить возле объекта Укрзализныци с целью дистанционного подрыва.
Сотрудники СБУ действовали на опережение: своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали. Во время обысков у него изъяли составляющие СВП, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Оперативно-следственные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.