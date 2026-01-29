Служба безопасности Украины предотвратила очередную диверсию РФ на объектах критической инфраструктуры.

В Хмельницкой области контрразведка СБУ разоблачила и задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, готовившего взрыв на одной из станций Укрзализныци.

Задержание агента ФСБ в Хмельницкой области

По данным следствия, задачи российских спецслужб выполнял 16-летний житель региона.

Юношу завербовали представители страны-агрессора после того, как он был отчислен из профессионально-технического лицея по академической неуспеваемости и начал искать легкий заработок в телеграмм-каналах.

По указаниям куратора по ФСБ агент обследовал железнодорожные станции, чтобы определить объект с наиболее интенсивным движением.

После этого он приобрел и скрыто установил у одной из станций видеокамеру с удаленным доступом для российской спецслужбы.

Таким образом, оккупанты планировали получать информацию о времени и количестве поездов, следовавших в направлении фронтовых регионов.

В дальнейшем фигурант закупил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое должно было заложить возле объекта Укрзализныци с целью дистанционного подрыва.

Сотрудники СБУ действовали на опережение: своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали. Во время обысков у него изъяли составляющие СВП, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оперативно-следственные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Источник : СБУ

