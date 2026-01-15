Польша планирует передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 в рамках военной помощи для противодействия полномасштабной агрессии России.

Польша передаст Украине МиГ-29

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

По его словам, в настоящее время идет согласование технических аспектов между оборонными ведомствами двух стран.

– Мы ждем ответа Министерства обороны Украины. Обсуждения продолжаются. Это уже полностью технические обсуждения, – отметил Залевский.

Он подтвердил, что украинская сторона в целом согласилась на предложение Варшавы. Первоначальная партия самолетов, по его словам, составит менее десяти единиц.

– Я считаю, что украинцы решили принять это предложение. Конечно, есть некоторые технические аспекты, которые, как всегда, будут уточнены, – добавил польский чиновник.

Ранее, в декабре, еще один заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщал, что Украина может получить от шести до восьми истребителей советского образца в рамках потенциального соглашения об обмене военными технологиями.

Залевский также подчеркнул, что в настоящее время стороны согласовывают логистику передачи самолетов, а также вопросы их технического обслуживания.

Напомним, Польша ведет переговоры с Украиной о передаче МиГ-29 в связи с исчерпанием их оперативных ресурсов и отсутствием перспектив дальнейшей модернизации в польских Вооруженных силах.

В обмен Украина должна передать польской стороне ряд ноу-хау в сфере беспилотных технологий.

По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, в частности, будут доставлены украинские беспилотники, однако их количество не разглашается.