Вступительная кампания 2026 года уже сейчас волнует будущих абитуриентов. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал календарь проведения национального мультипредметного тестирования (НМТ) на 2026 год.

Когда нужно регистрироваться на НМТ 2026, читайте в нашем материале.

Когда будет регистрация на НМТ в 2026 году

Для поступления в высшие учебные заведения в 2026 году абитуриентам понадобятся результаты НМТ по четырем предметам.

Обязательными остаются:

украинский язык;

математика;

история Украины;

четвертый предмет абитуриент выбирает самостоятельно из перечня: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика или география.

Выбор этого предмета напрямую зависит от будущей специальности, поэтому определиться с ним советуют заранее.

Подготовку к НМТ целесообразно начинать с изучения программ ВНО, по которым формируются тестовые задания. Они определяют структуру и содержание экзамена, поэтому именно на их основе стоит строить собственный план обучения. Четкий график подготовки поможет системно проработать все темы и эффективно распределить время между предметами.

Отдельное внимание стоит уделить практике. Регулярное выполнение тестовых заданий различной сложности позволяет лучше понять формат НМТ и подготовиться к вопросам, требующим не только знаний, но и логического мышления.

В УЦОКО советуют использовать онлайн-тренажеры Львовского регионального центра оценивания качества образования и платформу Всеукраинская школа онлайн, где доступны демонстрационные и тренировочные варианты тестов предыдущих лет.

Чтобы подготовка была максимально эффективной, абитуриентам советуют проходить тренировочные тесты с учетом реального времени, самостоятельно устанавливая лимиты на выполнение заданий. Такой подход поможет не только закрепить знания, но и психологически подготовиться к реальному тестированию.

Регистрация на НМТ 2026: когда создавать кабинет абитуриента

Регистрация на тестирование будет проходить онлайн через специальный сервис на сайте УЦОЯО, а персональный кабинет можно создать автоматически через приложение Дія или заполнив форму непосредственно в регистрационной системе.

НМТ состоится как на территории Украины, так и за рубежом. До 3 марта на сайте УЦОЯО опубликуют перечень стран и городов за рубежом, где будут открыты временные экзаменационные центры. В то же время информация о местах проведения тестирования в Украине из соображений безопасности не разглашается.

Участие в НМТ возможно в два этапа. Основной период регистрации продлится с 5 марта по 2 апреля включительно. В течение этого времени участники смогут не только зарегистрироваться, но и при необходимости внести изменения в личный кабинет, например, выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт проведения тестирования в Украине или за рубежом до 7 апреля.

Дополнительный этап регистрации запланирован на 11-16 мая и рассчитан на тех, кто не успел зарегистрироваться в основной период или получил отказ. Изменения в данные в дополнительный период можно будет вносить до 21 мая.

Приглашения для участия в НМТ будут доступны непосредственно в персональных кабинетах. Для основных сессий его можно будет загрузить не позднее чем за десять дней до начала тестирования, а для дополнительных сессий — за три дня до старта.

Результаты тестирования будут оцениваться по шкале от 100 до 200 баллов и также будут размещены в персональных кабинетах: для основных сессий до 3 июля, для дополнительных до 29 июля.

