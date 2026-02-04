Вступна кампанія 2026 року вже зараз турбує майбутніх абітурієнтів. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив календар проведення національного мультипредметного тестування (НМТ) на 2026 рік.

Коли потрібно реєструватися на НМТ 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде реєстрація на НМТ у 2026 році

Для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році абітурієнтам знадобляться результати НМТ із чотирьох предметів.

Зараз дивляться

Обов’язковими залишаються:

українська мова;

математика;

історія України;

четвертий предмет вступник обирає самостійно з переліку: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика чи географія.

Вибір цього предмета безпосередньо залежить від майбутньої спеціальності, тож визначатися з ним радять заздалегідь.

Підготовку до НМТ доцільно починати з вивчення програм ЗНО, за якими формуються тестові завдання. Вони визначають структуру і зміст іспиту, тому саме на їхній основі варто будувати власний план навчання. Чіткий графік підготовки допоможе системно опрацювати всі теми й ефективно розподілити час між предметами.

Окрему увагу варто приділити практиці. Регулярне виконання тестових завдань різної складності дає змогу краще зрозуміти формат НМТ і підготуватися до запитань, що потребують не лише знань, а й логічного мислення.

В УЦОЯО радять використовувати онлайн-тренажери Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та платформу Всеукраїнська школа онлайн, де доступні демонстраційні й тренувальні варіанти тестів попередніх років.

Щоб підготовка була максимально ефективною, абітурієнтам радять проходити тренувальні тести з урахуванням реального часу, самостійно встановлюючи ліміти на виконання завдань. Такий підхід допоможе не лише закріпити знання, а й психологічно підготуватися до реального тестування.

Реєстрація на НМТ 2026: коли створювати кабінет вступника

Реєстрація на тестування буде проходити онлайн через спеціальний сервіс на сайті УЦОЯО, а персональний кабінет можна створити автоматично через застосунок Дія або заповнивши форму безпосередньо в реєстраційній системі.

НМТ відбудеться як на території України, так і за кордоном. До 3 березня на сайті УЦОЯО опублікують перелік країн та міст за кордоном, де будуть відкриті тимчасові екзаменаційні центри. Водночас інформація про місця проведення тестування в Україні з міркувань безпеки не розголошується.

Участь у НМТ можлива в два етапи. Основний період реєстрації триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. Протягом цього часу учасники зможуть не лише зареєструватися, а й за потреби внести зміни до персонального кабінету, наприклад, обрати інший предмет додаткового блоку або змінити населений пункт проведення тестування в Україні чи за кордоном до 7 квітня.

Додатковий етап реєстрації запланований на 11-16 травня і розрахований на тих, хто не встиг зареєструватися в основний період або отримав відмову. Зміни до даних у додатковий період можна буде вносити до 21 травня.

Запрошення для участі в НМТ будуть доступні безпосередньо у персональних кабінетах. Для основних сесій його можна буде завантажити не пізніше ніж за десять днів до початку тестування, а для додаткових сесій – за три дні до старту.

Результати тестування оцінюватимуть за шкалою від 100 до 200 балів і також будуть розміщені в персональних кабінетах: для основних сесій до 3 липня, для додаткових до 29 липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.