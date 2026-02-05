Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины.

Какая ситуация в энергетике 5 февраля

Как заявил Владимир Зеленский, за ночь сегодня российские войска применили против Украины 183 ударных дрона, около 110 из них – Shahed. Значительную часть удалось сбить – неплохо отработали беспилотники-перехватчики.

Российские войска применили и ракеты по Украине, так что этому вопросу на селекторе уделили существенное внимание.

Во-первых, должно быть дополнительное усиление по работе против российских дронов-разведчиков.

Во-вторых, необходимо в дальнейшем применять все методы защиты от ракетных систем залпового огня и, соответственно, наносить удары по российским позициям.

Президент отметил, что рассчитывает на результаты в этом направлении от Министерства обороны Украины и командования ВСУ.

По его словам, министр энергетики Денис Шмыгаль находится сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе.

Как отметил президент, ситуация в Киеве остается сложной. Сейчас более 1,1 тыс. домов в столице – без отопления. Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь.

В то же время президент поблагодарил Нафтогаз за работу над программой теплых пакетов. По его словам, людям уже раздали более 20 тыс. таких пакетов. В целом объем программы должен выйти на уровень более 100 тыс. пакетов.

Как отметил Зеленский, важно, чтобы местные власти в общинах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и Нафтогаза.

Кроме этого, он отметил ГСЧС Украины и Укргидроэнерго за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов. По его словам, люди работают в любых условиях и обстоятельствах и дают результат – это очень ощутимо.

Также Зеленский заслушал доклады из всех других областей, где сейчас непросто. Среди них – Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Донецкая и Запорожская.

Президент поблагодарил все энергетические компании, каждого в ремонтных и аварийных бригадах, всех предпринимателей, которые помогают. Повсюду в Украине люди работают ради того, чтобы выстоять сейчас и помочь тем, кто нуждается в поддержке, резюмировал Владимир Зеленский.

