5 февраля стали известны результаты январских ударов Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр в Астраханской области России с помощью ракет дальнего радиуса действия Фламинго.

Детали объявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Атака на полигон Капустинский Яр: что известно

Отмечается, что атака на полигон Капустинский Яр в России произошла в течение января 2026 года, и речь идет о серии успешных ударов по ангарам, где россияне проводят предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

Для этого украинские защитники использовали ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 Фламинго.

– По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории, – отчитались в Генштабе.

Напомним, именно на полигоне Капустин Яр, вероятно, базируется ракетный комплекс Орешник.

В январе стало известно, что украинские дроны атаковали полигон Капустин Яр в РФ, откуда запускали Орешник.

Фото: Воздушное командование Запад

