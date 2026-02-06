Сколько домов Киева остаются без отопления по состоянию на 6 февраля: что известно
- Город развернул опорные пункты обогрева и мобильные котельные в Дарницком и Днепровском районах для пострадавших жителей.
- Для восстановления теплоснабжения задействовано более 200 бригад, но процесс требует времени из-за сложных повреждений и риска новых ударов.
В настоящее время часть жителей Киева остаются без отопления и электричества после серии ударов РФ по энергетической инфраструктуре города.
Сколько домов в Киеве без отопления сегодня, читайте в нашем материале.
Сколько домов Киева остаются без отопления по состоянию на 6 февраля
В Киеве обостряется проблема с теплоснабжением, ведь количество домов, где отсутствует отопление, возросло.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время без тепла остаются более 1 200 жилых домов, расположенных в разных частях города. Еще сутки назад таких объектов было меньше, а именно около 1 100.
Глава государства подчеркнул, что жители пострадавших домов нуждаются в срочной поддержке, а реагирование на проблему не может быть отложено. Люди оказались в сложных условиях, особенно учитывая зимний период.
Для стабилизации ситуации необходима слаженная работа городских структур и энергетических служб, чтобы оперативно устранить аварийные повреждения или недостаток мощностей в системе.
В то же время в столице пересматривают графики отключения электроэнергии, в частности в районах, где теплоснабжение пока отсутствует.
Могут ли дома в Киеве остаться без отопления до конца зимы
Напомним, что после повреждения Дарницкой ТЭЦ 3 февраля часть столицы осталась без теплоснабжения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, эта ТЭЦ обеспечивала теплом, в частности, часть жилых домов в Дарницком и Днепровском районах, а это в общей сложности более 1 100 многоэтажек. Утром 3 февраля в этих домах была слита вода из систем отопления, чтобы избежать их размораживания.
По предварительным выводам специалистов, объект получил критические повреждения. На восстановление систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых сокрушительных ударов врага.
Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, где дома остались без тепла. Пункты, подключенные к мобильным котельным и доступные для пребывания как днем, так и ночью, в настоящее время работают в количестве пяти в Дарницком районе и четырех в Днепровском (кроме тех, которые функционировали ранее).
Кроме того, ГСЧС развертывает 36 дополнительных пунктов обогрева в Дарницком районе и 27 в Днепровском.
С адресами пунктов обогрева можно ознакомиться на официальных ресурсах районных государственных администраций, городских властей и ГСЧС.
По словам Владимира Зеленского, в настоящее время для восстановления теплоснабжения в Киеве задействовано более 200 бригад. Но люди истощены и нуждаются в отдыхе.