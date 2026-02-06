В настоящее время часть жителей Киева остаются без отопления и электричества после серии ударов РФ по энергетической инфраструктуре города.

Сколько домов в Киеве без отопления сегодня, читайте в нашем материале.

Сколько домов Киева остаются без отопления по состоянию на 6 февраля

В Киеве обостряется проблема с теплоснабжением, ведь количество домов, где отсутствует отопление, возросло.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время без тепла остаются более 1 200 жилых домов, расположенных в разных частях города. Еще сутки назад таких объектов было меньше, а именно около 1 100.

Глава государства подчеркнул, что жители пострадавших домов нуждаются в срочной поддержке, а реагирование на проблему не может быть отложено. Люди оказались в сложных условиях, особенно учитывая зимний период.

Для стабилизации ситуации необходима слаженная работа городских структур и энергетических служб, чтобы оперативно устранить аварийные повреждения или недостаток мощностей в системе.

В то же время в столице пересматривают графики отключения электроэнергии, в частности в районах, где теплоснабжение пока отсутствует.

Могут ли дома в Киеве остаться без отопления до конца зимы

Напомним, что после повреждения Дарницкой ТЭЦ 3 февраля часть столицы осталась без теплоснабжения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, эта ТЭЦ обеспечивала теплом, в частности, часть жилых домов в Дарницком и Днепровском районах, а это в общей сложности более 1 100 многоэтажек. Утром 3 февраля в этих домах была слита вода из систем отопления, чтобы избежать их размораживания.

По предварительным выводам специалистов, объект получил критические повреждения. На восстановление систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых сокрушительных ударов врага.

Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, где дома остались без тепла. Пункты, подключенные к мобильным котельным и доступные для пребывания как днем, так и ночью, в настоящее время работают в количестве пяти в Дарницком районе и четырех в Днепровском (кроме тех, которые функционировали ранее).

Кроме того, ГСЧС развертывает 36 дополнительных пунктов обогрева в Дарницком районе и 27 в Днепровском.

С адресами пунктов обогрева можно ознакомиться на официальных ресурсах районных государственных администраций, городских властей и ГСЧС.

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время для восстановления теплоснабжения в Киеве задействовано более 200 бригад. Но люди истощены и нуждаются в отдыхе.

