Наразі частина мешканців Києва залишаються без опалення та електрики після серії ударів РФ по енергетичній інфраструктурі міста.

Скільки будинків у Києві без опалення сьогодні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки будинків Києва залишається без опалення станом на 6 лютого

У Києві загострюється проблема з теплопостачанням, адже кількість будинків, де відсутнє опалення, зросла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі без тепла залишаються понад 1 200 житлових будинків, розташованих у різних частинах міста. Ще добу тому таких об’єктів було менше, а саме близько 1 100.

Глава держави підкреслив, що мешканці постраждалих будинків потребують термінової підтримки, а реагування на проблему не може бути відкладене. Люди опинилися в складних умовах, особливо з огляду на зимовий період.

Для стабілізації ситуації необхідна злагоджена робота міських структур і енергетичних служб, аби оперативно усунути аварійні пошкодження або нестачу потужностей у системі.

Водночас у столиці переглядають графіки відключення електроенергії, зокрема в районах, де теплопостачання наразі відсутнє.

Чи можуть будинки в Києві залишитись без опалення до кінця зими

Нагадаємо, що після пошкодження Дарницької ТЕЦ 3 лютого, частина столиці залишилася без теплопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами ця ТЕЦ забезпечувала теплом, зокрема, частину житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, і це загалом понад 1 100 багатоповерхівок. Уранці 3 лютого в цих будинках було злитo воду з систем опалення, щоб уникнути їх розмерзання.

За попередніми висновками фахівців, об’єкт зазнав критичних ушкоджень. На відновлення систем і обладнання знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових нищівних ударів ворога.

Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, де будинки залишилися без тепла. Пункти, підключені до мобільних котелень і доступні для перебування як удень, так і вночі, наразі працюють у кількості п’яти в Дарницькому районі та чотирьох у Дніпровському (окрім тих, що функціонували раніше).

Крім того, ДСНС розгортає 36 додаткових пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 у Дніпровському.

З адресами пунктів обігріву можна ознайомитися на офіційних ресурсах районних державних адміністрацій, міської влади та ДСНС.

За словами Володимира Зеленського, наразі для відновлення теплопостачання у Києві задіяно більше 200 бригад. Але люди виснажені та потребують відпочинку.

