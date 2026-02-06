Скільки будинків Києва залишається без опалення станом на 6 лютого: що відомо
- Місто розгорнуло опорні пункти обігріву та мобільні котельні в Дарницькому та Дніпровському районах для постраждалих мешканців.
- Для відновлення теплопостачання задіяно понад 200 бригад, але процес потребує часу через складні пошкодження та ризик нових ударів.
Наразі частина мешканців Києва залишаються без опалення та електрики після серії ударів РФ по енергетичній інфраструктурі міста.
Скільки будинків у Києві без опалення сьогодні, читайте в нашому матеріалі.
У Києві загострюється проблема з теплопостачанням, адже кількість будинків, де відсутнє опалення, зросла.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі без тепла залишаються понад 1 200 житлових будинків, розташованих у різних частинах міста. Ще добу тому таких об’єктів було менше, а саме близько 1 100.
Глава держави підкреслив, що мешканці постраждалих будинків потребують термінової підтримки, а реагування на проблему не може бути відкладене. Люди опинилися в складних умовах, особливо з огляду на зимовий період.
Для стабілізації ситуації необхідна злагоджена робота міських структур і енергетичних служб, аби оперативно усунути аварійні пошкодження або нестачу потужностей у системі.
Водночас у столиці переглядають графіки відключення електроенергії, зокрема в районах, де теплопостачання наразі відсутнє.
Чи можуть будинки в Києві залишитись без опалення до кінця зими
Нагадаємо, що після пошкодження Дарницької ТЕЦ 3 лютого, частина столиці залишилася без теплопостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
За його словами ця ТЕЦ забезпечувала теплом, зокрема, частину житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, і це загалом понад 1 100 багатоповерхівок. Уранці 3 лютого в цих будинках було злитo воду з систем опалення, щоб уникнути їх розмерзання.
За попередніми висновками фахівців, об’єкт зазнав критичних ушкоджень. На відновлення систем і обладнання знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових нищівних ударів ворога.
Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, де будинки залишилися без тепла. Пункти, підключені до мобільних котелень і доступні для перебування як удень, так і вночі, наразі працюють у кількості п’яти в Дарницькому районі та чотирьох у Дніпровському (окрім тих, що функціонували раніше).
Крім того, ДСНС розгортає 36 додаткових пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 у Дніпровському.
З адресами пунктів обігріву можна ознайомитися на офіційних ресурсах районних державних адміністрацій, міської влади та ДСНС.
За словами Володимира Зеленського, наразі для відновлення теплопостачання у Києві задіяно більше 200 бригад. Але люди виснажені та потребують відпочинку.