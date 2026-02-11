Россия пока не ответила на предложение об энергетическом перемирии и не подтвердила встречу переговорных групп в Майами (США).

Зеленский об отсутствии ответа от РФ по энергетическому перемирию

Как сообщил президент Владимир Зеленский, пока от России нет никакого ответа на предложение об энергетическом перемирии.

— Относительно энергетического перемирия ответа от россиян мы не получили, а наоборот, надо сказать, мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак. Поэтому это говорит о том, что они к энергетическому перемирию, которое предложила в Абу-Даби американская сторона, не готовы. Пока что, — сообщил глава государства журналистам в среду.

В то же время он добавил, что Россия также пока не подтвердила встречу в Майами.

Сейчас смотрят

— Что касается встречи в Майами или в Абу-Даби, почему говорю или — потому что американская сторона предложила, встречу уже на следующей неделе, встречу в Америке, в Майами, и мы сразу подтвердили. Ждали от россиян (ответа, — Ред.). Пока, я так понимаю, Россия колеблется. Это будет снова предложение по Ближнему Востоку или Америка.

Также президент подчеркнул готовность Украины встретиться, как в Майами, так и в Абу-Даби, поскольку важно не место, а результат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.