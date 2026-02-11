Не отримали відповіді від РФ: Зеленський про зустріч у Маямі та енергетичне перемир’я
- Україна так і не отримала позитивної відповіді від РФ щодо енергетичного перемир’я, заявив президент Володимир Зеленський.
- Натомість, наголосив голова держави, РФ вдалась до ракетних та дронових атак України.
- Це, на його думку, свідчить про те, що росіяни не готові до нього.
Росія наразі не надала відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я та не підтвердила зустріч переговорних груп в Маямі (США).
Зеленський про відсутність відповіді від РФ щодо зустрічі у Маямі
Як повідомив президент Володимир Зеленський, наразі від Росії немає жодної відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я.
– Щодо енергетичного перемир’я відповіді від росіян ми не отримали, а напевно навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир’я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові. Поки що, – повідомив голова держави журналістам у середу.
Водночас він додав, що Росія поки що не підтвердила зустріч у Маямі.
– Що стосується зустрічі в Майями або в Абу-Дабі, чому кажу або – тому що американська сторона запропонувала, це вже на наступному тижні, зустріч в Америці, у Маямі, і ми одразу підтвердили. Чекали від росіян (відповіді, – Ред.). Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знов пропозиція щодо Близького Сходу або щодо Америки, – додав Зеленський.
Також президент наголосив на готовності України зустрітися, як у Майамі, так і в Абу-Дабі, оскільки важливе не місце, а результат.