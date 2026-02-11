Росія наразі не надала відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я та не підтвердила зустріч переговорних груп в Маямі (США).

Зеленський про відсутність відповіді від РФ щодо зустрічі у Маямі

Як повідомив президент Володимир Зеленський, наразі від Росії немає жодної відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир’я.

– Щодо енергетичного перемир’я відповіді від росіян ми не отримали, а напевно навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир’я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові. Поки що, – повідомив голова держави журналістам у середу.

Водночас він додав, що Росія поки що не підтвердила зустріч у Маямі.

– Що стосується зустрічі в Майями або в Абу-Дабі, чому кажу або – тому що американська сторона запропонувала, це вже на наступному тижні, зустріч в Америці, у Маямі, і ми одразу підтвердили. Чекали від росіян (відповіді, – Ред.). Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знов пропозиція щодо Близького Сходу або щодо Америки, – додав Зеленський.

Також президент наголосив на готовності України зустрітися, як у Майамі, так і в Абу-Дабі, оскільки важливе не місце, а результат.

