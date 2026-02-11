Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров с США по прекращению войны с Россией.

Переговоры про завершению войны

По его словам, встреча может состояться уже во вторник или среду на следующей неделе, однако участие России в переговорах на территории США пока остается под вопросом.

В интервью Bloomberg глава государства отметил, что среди ключевых тем – территориальный вопрос и инициатива США по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса.

В то же время, он признал, что такая идея не вызывает энтузиазма ни в Киеве, ни в Москве.

– Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были таковы – давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть, – сказал Зеленский в телефонном интервью в Киеве во вторник, хотя и не исключал такой возможности.

По словам президента, предварительный раунд переговоров с участием украинских, российских и американских представителей в Абу-Даби был конструктивным.

Он предположил, что при доброй воле сторон война может завершиться в течение нескольких месяцев.

Одним из наиболее сложных вопросов остается статус Донбасса. Киев настаивает на сохранении контроля за своей территорией и рассматривает вариант размещения войск вдоль линии фронта.

Зеленский подчеркнул, что позиция США по контролю над потенциальной буферной зоной должна быть четко определена.

– Если это наша территория – а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять, – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что администрация США стремится согласовать и подписать все документы одновременно.

В Украине же окончательное решение о возможном мирном соглашении должно быть одобрено либо парламентом, либо на всеукраинском референдуме.

– Пока мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание, – сказал Зеленский.

Отдельное внимание в ходе предварительных консультаций было уделено механизмам прекращения огня и возможному мониторингу с участием США. В то же время, стороны пока не смогли согласовать окончательные формулировки.

– У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но также понимание того, что нужно больше работать над формулировкой и деталями, – добавил он.

В состав украинской делегации на следующие переговоры войдет министр экономики Алексей Соболев.

Планируется обсуждение послевоенного экономического обновления и так называемого пакета процветания из США.

В то же время Зеленский отметил серьезные финансовые вызовы, стоящие перед государством.

По его словам, даже использование замороженных российских активов не покроет долгосрочные потребности в восстановлении, социальных расходах и поддержке обороноспособности.

Кроме того, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украина потеряла до 10 гигаватт генерирующих мощностей, что приводит к ежедневному дефициту электроэнергии на уровне 5–6 гигаватт в часы пиковой нагрузки.

Часть поврежденных объектов не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

Источник : Bloomberg

