Президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что у него есть намерения объявить о проведении выборов 24 февраля. Они возможны только при наличии всех гарантий безопасности для Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, комментируя информацию от издания Financial Times о якобы намерении президента объявить 24 февраля дату выборов и референдума о территориальной целостности.

Зеленский о выборах в Украине

– О выборах, намерении объявить выборы 24 февраля – впервые слышу. Впервые услышал наверняка от Financial Times. А сейчас второй раз – слышу от Вас. Во-вторых, я много раз говорил о выборах. Мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности, – сказал Зеленский.

Как утверждает президент, вопрос выборов поднимают те или иные партнеры, однако украинская сторона самостоятельно никогда этот вопрос не инициировала.

Он подчеркнул, что Украина действительно готова провести выборы, однако нужно достичь прекращения огня, чтобы обеспечить безопасность людям.

– Безусловно, мы готовы к выборам. Я говорил это: просто сделайте ceasefire (прекращение огня, – Ред.), тогда будут выборы. Это вопрос безопасности, – объяснил президент.

В то же время Зеленский признал, что в Белом доме действительно поднимали вопрос о проведении выборов в Украине. Но он подчеркнул, что США не используют гарантии безопасности как инструмент манипуляций в проведении выборов в Украине.

– Нет, они не угрожают отказаться от гарантий безопасности. Кстати, не связывают выборы с гарантиями безопасности. То же самое, если говорить о выборах. Еще раз: и американская сторона, и не только, те, кто поднимают вопрос выборов – мы не против, но только при соблюдении условий безопасности. Американские коллеги все это от нас неоднократно слышали, – сказал он.

Кроме того, Зеленский назвал “абсолютно глупой идеей” объявление 24 февраля о назначении выборов. Президент подчеркнул, что эта дата является символом четырех лет героической борьбы и памяти о погибших защитниках, поэтому объявление выборов в этот день недопустимо.

Недавно издание Financial Times сообщало, что якобы Украина готовится к избирательному процессу и общенациональному плебисциту по условиям мира. Как утверждали источники, Белый дом якобы установил дедлайн до 15 мая, связав дальнейшее предоставление гарантий безопасности с организацией выборов.

