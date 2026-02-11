Президент України Володимир Зеленський заперечив, що в нього є наміри оголосили про проведення виборів 24 лютого. Вони можливі лише за наявності усіх гарантій безпеки для України.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, коментуючи інформацію від видання Financial Times про нібито намір президента оголосити 24 лютого дату виборів та референдуму щодо територіальної цілісності.

Зеленський про вибори в Україні

– Щодо виборів наміру оголосити вибори 24 лютого – перший раз чую. Перший раз почув напевно від Financial Times. А зараз другий раз – чую від Вас. По-друге, я багато разів казав щодо виборів. Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки, – сказав Зеленський.

Як стверджує президент, питання виборів підіймають ті чи інші партнери, однак українська сторона самостійно ніколи це питання не ініціювала.

Він наголосив, що Україна дійсно готова провести вибори, проте потрібно досягти припинення вогню, щоб забезпечити безпеку людям.

– Безумовно, ми готові до виборів. Я казав це: просто зробіть ceasefire (припинення вогню, – Ред.), тоді будуть вибори. Це питання безпеки, – пояснив президент.

Водночас Зеленський визнав, що у Білому домі дійсно порушували питання про проведення виборів в Україні. Але він наголосив, що США не використовують гарантії безпеки як інструмент маніпуляцій у проведенні виборів в Україні.

– Ні, вони не погорожують відмовлятися від гарантій безпеки. До речі, не пов’язують вибори з гарантіями безпеки. Так само якщо говорити про вибори. Ще раз: і американська сторона, і не тільки, ті хто піднімають питання виборів – ми не проти, але тільки через дотримання безпекових умов. Американські колеги все це від нас неодноразово чули, – сказав він.

Крім цього, Зеленський назвав “абсолютно дурною ідеєю” оголошення 24 лютого про призначення виборів. Президент наголосив, що ця дата є символом чотирьох років героїчної боротьби та пам’яті про загиблих захисників, тому оголошення виборів у цей день є неприпустимим.

Нещодавно видання Financial Times повідомляло, що нібито Україна готується до виборчого процесу та загальнонаціонального плебісциту щодо умов миру. Як стверджували джерела, Білий дім нібито встановив дедлайн до 15 травня, пов’язавши подальше надання гарантій безпеки з організацією виборів.

