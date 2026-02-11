В Офисе Президента Украины отреагировали на информацию Financial Times о якобы требовании администрации США провести выборы до 15 мая.

Об этом Укринформу сообщил источник в Офисе Президента.

Реакция ОП на публикацию Financial Times: что известно

В комментарии отмечается, что в условиях постоянных обстрелов и жертв среди гражданского населения серьезно говорить о избирательном процессе в ближайшие недели сложно.

— Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность, — подчеркнули в ОП.

В Офисе также обратили внимание, что только этой ночью в результате российской атаки в Харьковской области погибли трое детей, которым не было и двух лет.

Что писала Financial Times

Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина якобы начала готовиться к проведению президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией.

По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа могла потребовать организовать голосование до 15 мая, пригрозив в случае отказа лишить Киев гарантий безопасности.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявляли, что между завершением военного положения и началом избирательного процесса должно пройти не менее шести месяцев.

Поскольку после отмены военного положения необходим переходный период для подготовки инфраструктуры, оценки ситуации с безопасностью и организационных процедур.

В то же время сроки самого избирательного процесса предлагается оставить без изменений:

для выборов президента Украины – 90 дней;

для выборов народных депутатов – 60 дней.

В ЦИК подчеркнули, что во время подготовительного этапа должна быть проанализирована возможность проведения голосования на отдельных территориях с учетом последствий войны, а также готовность избирательных участков за рубежом во взаимодействии с МИД.

