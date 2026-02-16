Украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий, с территорий, где ведутся активные боевые действия, или жилье которых было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, могут оформить статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сделать это можно с помощью приложения Дія.

Но что делать, если случайно удалил справку ВПЛ, можно ли ее вернуть и что для этого необходимо — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если потерял справку ВПЛ, и можно ли ее восстановить

Юристы Безоплатной правовой помощи объясняют, что отмена справки ВПЛ (в том числе и онлайн) может привести к неприятным последствиям. В частности, человек теряет статус ВПЛ и право на выплаты пособия на проживание.

Но случайно отказаться от справки невозможно. Для этого нужно сделать определенные шаги.

То есть в Дії формируется заявление, затем оно подгружается для просмотра и проверки внесенной информации. Затем необходимо нажать галочку и согласиться с тем, что вы действительно хотите отменить статус. В конце необходимо нажать Отправить.

Таким образом, избавиться от статуса ВПЛ, просто удалив справку из приложения, невозможно.

Как восстановить статус ВПЛ в Дії: можно ли это сделать онлайн

Потеря справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или ее случайное удаление из приложения Дія может вызвать определенные неудобства. Однако существуют способы восстановления статуса ВПЛ и получения новой справки.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказали: если справка была удалена из Дії, то восстановить ее онлайн не получится.

Для этого необходимо лично обратиться в орган социальной защиты населения или в ЦПАУ по месту фактического проживания с заявлением.

Новая справка может быть оформлена от даты обращения, при наличии соответствующих оснований. Это будет считаться выдачей дубликата справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Стоит отметить, если ВПЛ получало помощь на проживание, то из-за отмены справки вернуть ее вряд ли удастся. Это будет считаться повторным обращением за назначением выплат без дополнительных льготных оснований для назначения выплат во второй раз.

Чтобы восстановить статус ВПЛ в Дії, не нужно платить деньги. Услуга бесплатная. Срок изготовления дубликата — 30 календарных дней.

В случае потери бумажной справки ВПЛ процедура восстановления аналогична.

