Українці, що виїхали з тимчасово окупованих територій, з територій, де ведуться активні бойові дії, або житло яких було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, можуть оформити статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зробити це можна за допомогою застосунку Дія.

Але що робити, якщо випадково видалив довідку ВПО, чи можна її повернути та що для цього необхідно — детальніше читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо загубив довідку ВПО, та чи можна її відновити

Юристи Безоплатної правової допомоги пояснюють, що скасування довідки ВПО (зокрема й онлайн), може призвести до неприємних наслідків. Зокрема, людина втрачає статус ВПО й право на виплати допомоги на проживання.

Зараз дивляться

Але випадково відмовитися від довідки неможливо. Для цього потрібно зробити певні кроки.

Тобто в Дії формується заява, потім вона підвантажується для перегляду й перевірки внесеної інформації. Потім необхідно натиснути галочку та погодитись з тим, що ви дійсно бажаєте скасувати статус. Наприкінці необхідно натиснути Надіслати.

Тож позбутися статусу ВПО, просто видаливши довідку із застосунку, неможливо.

Як відновити статус ВПО в Дії: чи можна це зробити онлайн

Втрата довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або її випадкове видалення із застосунку Дія може спричинити певні незручності. Однак існують способи відновлення статусу ВПО та отримання нової довідки.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповіли: якщо довідка була видалена з Дії, то відновити її онлайн не вийде.

Для цього необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу за місцем фактичного проживання з заявою.

Нова довідка може бути оформлена від дати звернення, за наявності відповідних підстав. Це буде вважатися виданням дубліката довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Варто зазначити, якщо ВПО отримувала допомогу на проживання, то через скасування довідки повернути її навряд чи вдасться. Це вважатиметься повторним зверненням за призначенням виплат без додаткових пільгових підстав для призначення виплат вдруге.

Щоб відновити статус ВПО в Дії, не потрібно сплачувати кошти. Послуга безплатна. Термін виготовлення дубліката — 30 календарних днів.

У разі втрати паперової довідки ВПО процедура відновлення аналогічна.

Джерело: Дія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.