Украина демонстрирует стремительное масштабирование роботизированных технологий на фронте – только за январь наземные роботизированные комплексы (НРК) выполнили более 7 тыс. боевых миссий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Применение наземных роботов в Украине

По словам Федорова, то, что еще полгода назад было единичными случаями, сегодня стало ежедневной практикой подразделений, позволяя автоматизировать логистику, доставку боеприпасов и эвакуацию раненых в зонах наивысшего риска.

Министр обороны Украины рассказал, что в течение января наземные роботизированные комплексы выполнили более 7 тыс. боевых миссий, в частности, логистические задачи на передовой, которые ранее выполняли военные под огнем.

Он отметил, что НРК регулярно заходят в зоны повышенного риска. Федоров обнародовал видеозапись, на которой зафиксировали эвакуационную миссию стрелкового подразделения 17 отдельной тяжелой механизированной бригады.

– Раненного военного вывели из опасного участка с помощью роботизированной платформы, – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы максимально перевести фронтовую логистику на наземные роботизированные комплексы. По его мнению, это поможет уменьшить риски для военных и повысить эффективность подразделений.

В этом году планируется увеличение производства, объемов закупок НРК, улучшение системы связи и управления.

Кроме того, украинским воинским частям предоставят возможность доукомплектовывать комплексы, в частности, докуповывать необходимые модули и компоненты под конкретные боевые задачи.

Как рассказал Федоров, через программу Армия дронов.Бонус планируют масштабировать самый эффективный боевой опыт. На Brave1 Market доступны 13 моделей НРК, которые подразделения могут получить за боевые баллы, согласно реальным потребностям фронта.

По мнению министра обороны Украины, технологии постепенно возьмут на себя часть самых рискованных задач и уменьшат нагрузку на личный состав.

