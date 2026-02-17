Україна демонструє стрімке масштабування роботизованих технологій на фронті – лише за січень наземні роботизовані комплекси (НРК) виконали понад 7 тис. бойових місій.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Застосування наземних роботів в Україні

За словами Федорова, те, що ще півроку тому було поодинокими випадками, сьогодні стало щоденною практикою підрозділів, дозволяючи автоматизувати логістику, доставку боєприпасів та евакуацію поранених у зонах найвищого ризику.

Міністр оборони України розповів, що протягом січня наземні роботизовані комплекси виконали понад 7 тис. бойових місій, зокрема, логістичні завдання на передовій, які раніше здійснювали військові під вогнем.

Він зазначив, що НРК регулярно заходять у зони підвищеного ризику. Федоров оприлюднив відеозапис, на якому зафіксували евакуаційну місію стрілецького підрозділу 17 окремої важкої механізованої бригади.

– Пораненого військового вивели з небезпечної ділянки за допомогою роботизованої платформи, – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що головне завдання полягає у тому, щоб максимально перевести фронтову логістику на наземні роботизовані комплекси. На його думку, це допоможе зменшити ризики для військових і підвищити ефективність підрозділів.

Цього року планується збільшення виробництва, обсягів закупівель НРК, покращення системи звʼязку та управління.

Крім цього, українським військовим частинам нададуть можливість доукомплектовувати комплекси, зокрема, докуповувати необхідні модулі та компоненти під конкретні бойові завдання.

Як розповів Федоров, через програму Армія дронів.Бонус планують масштабувати найефективніший бойовий досвід. На Brave1 Market доступні 13 моделей НРК, які підрозділи можуть отримати за бойові бали, згідно з реальними потребами фронту.

На думку міністра оборони України, технології поступово візьмуть на себе частину найризикованіших завдань і зменшать навантаження на особовий склад.

