В последнее время объявление военнообязанных в розыск происходит довольно часто. Основанием для объявления в розыск является ситуация, когда военнообязанный мужчина не явился по повестке в ТЦК и СП и не сообщил о причинах свой неявки.

Почему можно попасть в розыск ТЦК и СП: причины

Младший юрист юридической кампании Муренко, Курявый и партнеры Анастасия Швиткина в комментарии Факты ICTV отметила, что когда военнообязанный не явился по повестке и не сообщил об этом, ТЦК и СП направляет в полицию запрос с целью доставки правонарушителя в территориальный центр комплектования и привлечения его к административной ответственности.

Именно в этот момент человек попадает в розыск.

Соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и отображаются в электронном кабинете лица в приложении Резерв+ в виде пометки В розыске в случае нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

— То есть об объявлении в розыск можно узнать именно из приложения Резерв+. Также доступ к соответствующей информации об объявлении лица в розыск имеют сотрудники полиции и ТЦК и СП, — говорит юрист.

Как снять себя с розыска ТЦК: основные способы

Анастасия Швиткина рассказала, что снять себя с розыска можно несколькими способами — административно или через судебное решение (все зависит от обстоятельств).

Сразу возникает вопрос — приходила ли вообще повестка человеку? То есть в первую очередь необходимо выяснить, имеет ли ТЦК объективные основания для объявления человека в розыск, в частности нужно проверить, своевременно ли были обновлены данные, поступала ли по адресу регистрации повестка.

— Если вы проживаете по месту регистрации, не получали повестку и не отказывались от ее получения, ТЦК мог ошибочно внести сведения о нарушении в Реестр и безосновательно объявить в розыск. В таком случае необходимо обратиться в учреждение с целью выяснения обстоятельств и исправления ошибочно внесенных данных. Обратиться можно как лично, посетив ТЦК, так и путем отправки соответствующего заявления почтовым отправлением, — советует юрист.

В свою очередь ТЦК и СП, после рассмотрения обращения, может исправить сведения о совершении правонарушения и снять человека с розыска или же отказать ему в исправлении. В случае отказа действия ТЦК можно обжаловать, отправив жалобу в контролирующее учреждение или в суд с целью снятия отметки о розыске.

Если военнообязанный не явился по повестке или отказался от ее получения, тогда есть несколько вариантов снятия с розыска ТЦК и СП.

В частности:

Можно обратиться в ТЦК с целью составления протокола об административном правонарушении (по статье 210/210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях В розыске будет снята.

будет снята. Вину можно не признавать после составления протокола, если человек не согласен с указанными в нем данными или считает, что ТЦК действует неправомерно. Составленный протокол можно обжаловать в судебном порядке в течение 10 дней с момента вручения.

Важно, что даже уплата штрафа не ограничивает человека в праве на обжалование, ведь это не является признанием своей вины. В таком случае отметка В розыске будет снята после отмены постановления ТЦК о наложении штрафа или, если действия ТЦК будут признаны правомерными, после уплаты штрафа.

— Кроме того, если вы по определенным причинам не рассматриваете вариант личного посещения ТЦК и СП с целью выяснения обстоятельств, советую обратиться к адвокату. Адвокат имеет полномочия обратиться в ваших интересах в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы установить основания для объявления в розыск и правомерность действий ТЦК и СП, — отметила Анастасия Швиткина.

Действия ТЦК также можно обжаловать в судебном порядке. Однако стоит заметить, что письменные обращения в ТЦК рассматриваются довольно долго, а иногда ответы могут не предоставить вообще.

Также ответ ТЦК может быть неудовлетворительным и нарушать ваши законные права. В таком случае с целью обжалования действий ТЦК и снятия отметки о розыске необходимо обратиться в суд.

Судебный порядок снятия с розыска может включать безосновательное объявление в розыск, неправомерное внесение сведений о совершении правонарушения в Реестр, нарушение законодательных предписаний со стороны ТЦК и тому подобное.

— Снятие с розыска в судебном порядке в настоящее время осуществляется все чаще и обеспечивает защиту прав лиц от неправомерных действий ТЦК и СП по установлению отметки В розыске, — подчеркнула юрист.

