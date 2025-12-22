В Украине продолжается полномасштабная война и объявлена всеобщая мобилизация. Если военнообязанное лицо планирует сменить место жительства, оно должно уведомить об этом территориальный центр комплектования, чтобы избежать штрафа или других проблем.

Что будет, если не уведомить ТЦК об изменении прописки, мы спросили у адвоката, юриста практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирины Цыбко.

Есть ли штраф в случае, если не уведомить ТЦК об изменении прописки

По словам эксперта, согласно обновленным нормам КУоАП (ст. 210), игнорирование обязанности сообщить об изменении места жительства (прописки) в условиях военного положения наказывается административным штрафом. Размер штрафа за изменение прописки без предупреждения ТЦК — от 17 000 до 25 500 гривен.

— Более того, представители ТЦК имеют право вынести постановление о штрафе дистанционно (заочно), если информация об изменении вашего адреса уже зафиксирована в других государственных реестрах, но вы не явились для обновления учетной карточки в течение недели, — подчеркнула юрист.

Когда нужно сообщить ТЦК об изменении прописки

Постановление Кабмина №1487 четко регламентирует действия призывников и резервистов:

На уведомление территориального центра о новом адресе предоставляется ровно 7 календарных дней.

В случае переезда за пределы текущей административной единицы необходимо официально сняться с учета по старому адресу и зарегистрироваться по новому в течение того же 7-дневного окна.

Механизмы обновления данных и необходимый пакет документов

Дистанционно, через приложение Резерв+

Это самый быстрый и современный метод, который не требует посещения учреждений. После загрузки приложения и авторизации через систему BankID вы вводите актуальный адрес в соответствующее поле профиля. Система автоматически сверяет введенные данные с государственными реестрами без необходимости подачи бумажных копий.

Личный визит в ТЦК

Это обязательно, если вы меняете регион проживания или если электронные сервисы не отображают изменения корректно.

Перечень документов:

Внутренний паспорт (для владельцев ID-карт — вместе с выпиской о месте жительства).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Приписное удостоверение или военный билет.

Официальный документ, подтверждающий новую прописку.

Что будет, если не сообщить ТЦК о переезде

Даже если вы изменили место регистрации через портал Дія или в ЦНАПе, это не освобождает вас от обязанности обновить данные непосредственно для воинского учета (через Резерв+ или лично в ТЦК). Поэтому вас могут привлечь к административной ответственности.

