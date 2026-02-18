Останнім часом почастішали випадки оголошення військовозобов’язаних у розшук.

Найчастіше підставою для оголошення у розшук є ситуація, коли військовозобов’язаний чоловік не прибув за повісткою до ТЦК та СП й не повідомив про причини свого неприбуття.

Що зробити, щоб перестало розшукувати ТЦК та СП в Україні у 2026 році, — читайте на Фактах ICTV.

Чому можна потрапити у розшук ТЦК та СП: причини

Молодший юрист юридичної кампанії Муренко, Курявий і партнери Анастасія Швиткіна в коментарі Фактам ICTV зазначила, що коли військовозобов’язаний не прибув за повісткою й не повідомив про це, ТЦК та СП надсилає до поліції запит з метою доставлення правопорушника до територіального центру комплектування й притягнення його до адміністративної відповідальності.

Саме у цей момент особа потрапляє в розшук.

Відповідні відомості вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та відображаються в електронному кабінеті особи у застосунку Резерв+ у вигляді позначки У розшуку у разі порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

— Тобто про оголошення в розшук можна довідатися саме із застосунку Резерв+. Також доступ до відповідної інформації про оголошення особи в розшук мають співробітники поліції та ТЦК та СП, — каже юрист.

Як знятися з розшуку ТЦК: основні способи

Анастасія Швиткіна розповіла, що знятися з розшуку можна декількома способами залежно від обставин, зокрема є адміністративне та судове вирішення.

Відразу постає питання — чи надходила взагалі повістка людині? Тобто передусім необхідно з’ясувати, чи має ТЦК об’єктивні підстави для оголошення людини в розшук, зокрема треба перевірити, чи вчасно було оновлено дані, чи надходила за адресою реєстрації повістка.

— Якщо ви проживаєте за місцем реєстрації, не отримували повістку та не відмовлялись від її отримання, ТЦК міг помилково внести відомості про порушення до Реєстру та безпідставно оголосити в розшук. У такому разі необхідно звернутися до установи з метою з’ясування обставин та виправлення помилково внесених даних. Звернутися можна як особисто, відвідавши ТЦК, так і шляхом надсилання відповідної заяви поштовим відправленням, — радить юрист.

Своєю чергою ТЦК та СП, після розгляду звернення, може виправити відомості про вчинення правопорушення та зняти особу з розшуку або ж відмовити у виправленні. У разі такої відмови дії ТЦК можна оскаржити, відправивши скаргу до контролювальної установи або у суд з метою зняття відмітки про розшук.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився за повісткою або відмовився від її отримання, тоді є декілька варіантів зняття з розшуку ТЦК та СП.

Зокрема:

Можна звернутися до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення (за статтею 210/210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення У розшуку буде знято.

буде знято. Провину можна не визнавати після складання протоколу, якщо особа не згодна із зазначеним у ньому або вважає, що ТЦК діє неправомірно. Складений протокол можна оскаржити у судовому порядку протягом 10 днів з моменту вручення.

Важливо, що навіть сплата штрафу не обмежує вас у праві на оскарження, адже це не є визнанням своєї провини. У такому разі відмітку У розшуку буде знято після скасування постанови ТЦК про накладення штрафу або, якщо дії ТЦК вважатимуть правомірним, після сплати штрафу.

— Окрім того, якщо ви із певних причин не розглядаєте варіант особистого відвідування ТЦК та СП з метою з’ясування обставин, раджу звернутися до адвоката. Адвокат має повноваження звернутись у ваших інтересах до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб встановити підстави для оголошення у розшук та встановлення правомірності дій ТЦК та СП, — зазначила Анастасія Швиткіна.

Дії ТЦК також можна оскаржити у судовому порядку.

Варто зауважити, що письмові звернення до ТЦК розглядаються доволі довго, а подекуди відповідні можуть не надати взагалі. Також відповідь ТЦК може бути незадовільною та порушувати ваші законні права. У такому разі з метою оскарження дій ТЦК та зняття відмітки про розшук необхідно звернутися до суду.

Судовий порядок зняття із розшуку може передбачати безпідставне оголошення в розшук, неправомірне внесення відомостей про вчинення правопорушення до Реєстру, порушення законодавчих приписів з боку ТЦК тощо.

— Зняття із розшуку у судовому порядку наразі здійснюється дедалі частіше та забезпечує захист прав осіб від неправомірних дій ТЦК та СП щодо встановлення відмітки У розшуку, — підкреслила юрист.

