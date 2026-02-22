”Уничтожили” то, чего не существует: в ВСУ высмеяли фейки РФ о Himars и Фламинго
- В ВСУ опровергли заявления российской пропаганды о якобы уничтожении транспортно-зарядных машин для Himars и пусковых установок ракет Фламинго.
- Украинские военные подчеркнули, что такой техники не существует, а враг в очередной раз пытается выдать вымышленные победы за реальные успехи.
В Вооруженных силах Украины опровергли фейки российской пропаганды о якобы поражении транспортно-зарядных машин для реактивной артиллерийской системы Himars и пусковых установок ракет Фламинго.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил ВСУ в воскресенье, 22 февраля.
Фейки РФ об поражении ТМЗ Himars и ПУ Фламинго
В ВСУ с сарказмом написали, что после последней российской атаки в Украине не осталось ни транспортно-зарядных машин Himars, ни пусковых установок для ракет Фламинго.
— Впрочем, до атаки тоже не было: Himars не имеет транспортно-заряжающих машин, а запуск FP-5 Фламинго осуществляется с простых направляющих, — говорится в сообщении.
Недавно пропагандистские издания сообщили, что якобы российские военнослужащие за сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО Himars производства США и поразили пусковые установки ракет Фламинго.
– “Уничтожить” то, чего не существует в природе, способна только российская пропаганда. Единство побеждает, – резюмировали в Группировке объединенных сил ВСУ.