У Украины есть информация от разведки, что россияне собираются в дальнейшем осуществлять нападения по примеру теракта во Львове. Необходимо больше защиты для украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 22 февраля 2026 года.

Зеленский о теракте во Львове

По словам президента, нужно больше активности и вовлеченности самих общин, местных руководителей и правительственных институтов, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу.

– У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, сегодня было несколько докладов Министерства внутренних дел Украины, в частности, от главы МВД Игоря Клименко и других правоохранителей о расследовании теракта во Львове.

Он считает, что другую квалификацию преступления сложно выбрать – это был именно циничный и жестокий теракт.

– Два взрыва. Второй – тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых – есть тяжелые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни, – заявил он.

