У Збройних силах України спростували фейки російської пропаганди про нібито ураження транспортно-заряджувальних машин для реактивної артилерійської системи Himars і пускових установок ракет Фламінго.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил ЗСУ в неділю, 22 лютого.

Фейки РФ про ураження ТМЗ Himars і ПУ Фламінго

У ЗСУ написали із сарказмом, що після останньої російської атаки в Україні не залишилось ні транспортно-заряджувальних машин Himars, ані пускових установок для ракет Фламінго.

– Втім, до атаки теж не було: Himars не має транспортно-заряджувальних машин, а запуск FP-5 Фламінго здійснюється з простих направляючих, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно пропагандистські видання повідомили, що нібито російські військовослужбовці за добу знищили транспортно-заряджальну машину РСЗО Himars виробництва США і вразили пускові установки ракет Фламінго.

– “Знищити” те, чого не існує в природі, здатна лише російська пропаганда. Єдність перемагає, – резюмували в Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ.

