”Знищили” те, чого не існує: у ЗСУ висміяли фейки РФ про Himars і Фламінго
- У ЗСУ спростували заяви російської пропаганди про нібито знищення транспортно-заряджальних машин для Himars та пускових установок ракет Фламінго.
- Українські військові наголосили, що такої техніки не існує, а ворог вкотре намагається видати вигадані перемоги за реальні успіхи.
У Збройних силах України спростували фейки російської пропаганди про нібито ураження транспортно-заряджувальних машин для реактивної артилерійської системи Himars і пускових установок ракет Фламінго.
Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил ЗСУ в неділю, 22 лютого.
Фейки РФ про ураження ТМЗ Himars і ПУ Фламінго
У ЗСУ написали із сарказмом, що після останньої російської атаки в Україні не залишилось ні транспортно-заряджувальних машин Himars, ані пускових установок для ракет Фламінго.
– Втім, до атаки теж не було: Himars не має транспортно-заряджувальних машин, а запуск FP-5 Фламінго здійснюється з простих направляючих, – йдеться у повідомленні.
Нещодавно пропагандистські видання повідомили, що нібито російські військовослужбовці за добу знищили транспортно-заряджальну машину РСЗО Himars виробництва США і вразили пускові установки ракет Фламінго.
– “Знищити” те, чого не існує в природі, здатна лише російська пропаганда. Єдність перемагає, – резюмували в Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ.