За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 100 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 5774 дрона-камикадзе и осуществил 2336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

