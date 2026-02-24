Минулої доби на фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 24 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

